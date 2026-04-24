Вперше: в Києві розкажуть як Леся Українка представлена в Азербайджані і чому там шанують українську поетесу

В Києві у готелі "Radisson Blu Hotel" відбудеться урочистий літературно-мистецький захід, присвячений міжнародному проєкту "Леся Українка в азербайджанському культурному просторі".

Кураторкою проєкту та авторкою дослідження є Марина Гончарук — колишня представниця державних установ Азербайджану в Україні, директорка Українсько-Тюркського Центру.

Вперше в межах одного заходу буде системно представлено, як постать Лесі Українки інтегрована в культурний простір Азербайджану — і як цей гуманітарний вимір із часом трансформувався у реальні кроки підтримки України. Йдеться, зокрема, про вплив культурної дипломатії на подальшу гуманітарну допомогу Азербайджану, спрямовану на відновлення українських міст та соціальної інфраструктури.

"У центрі події — презентація першого комплексного дослідження, що охоплює архівні матеріали, наукові публікації та культурні кейси, пов’язані з постаттю Лесі Українки в Азербайджані. Робота базується, зокрема, на матеріалах фондів Національної бібліотеки Азербайджану імені Мірзи Фаталі Ахундова та інших інституцій.

Окремий блок присвячений історії створення пам’ятника Лесі Українці в місті Локбатан (Гарадазький район Баку) — процесу, що розпочався після підписання у 2003 році меморандуму про співпрацю між Ірпенем і цим азербайджанським містом. Після підписання меморандуму в Локбатані було встановлено памʼятник Лесі Українці, а в Ірпені — видатній лікарці-офтальмологу, академіку, дружині третього Президента Азербайджану Гейдара Алієва Заріфі Алієвій", — розповіла авторка дослідження, кураторка проєкту з видання "Лісової пісні" азербайджанською мовою Марина Гончарук.

Саме ці міжмуніципальні та культурні зв’язки у майбутньому сприяли активній гуманітарній підтримці Ірпеня з боку Азербайджану — зокрема відбудові соціальної інфраструктури, включно зі школою та медичним закладом.

"Для нас важливо підтримувати такі проєкти, адже культура є невід’ємною частиною діалогу між нашими суспільствами. Підтримка цього проєкту з боку азербайджанських компаній в Україні — це наш внесок у розвиток гуманітарних зв’язків і можливість відкрити Лесю Українку для ширшої аудиторії", — зазначає президент Українсько-Азербайджанської бізнес асоціації "Терези" Джалал Гусейнов.

У межах заходу також буде представлено: презентацію інформації про низку книжкових видань творів Лесі Українки азербайджанською мовою, наукові статті азербайджанських авторів, присвячені її творчості.

А також вперше буде презентовано драму-феєрію "Лісова пісня" в азербайджанському перекладі — видання, реалізоване Державним центром перекладу Азербайджану за підтримки Українського інституту книги.

Художня частина заходу поєднає українську та азербайджанську культури через вокальні, інструментальні й хореографічні виступи.

Подія має на меті не лише відкрити нові сторінки культурної присутності Лесі Українки за кордоном, а й показати, як культура формує довіру між країнами — і зрештою впливає на реальні рішення у складні історичні моменти.

Партнери заходу: NEQSOL Holding, SOCAR Energy Ukraine, Українсько-Азербайджанська бізнес асоціація "Терези", готель "Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre", Фонд з підтримки діаспори Азербайджану, ресторан "Бакинський бульвар".

