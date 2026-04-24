Иностранец либо дуэт: кто возглавит сборную Украины по футболу

Появились новые слухи о новом главном тренере национальной команды

После ухода Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины по футболу прошло несколько дней. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) не спешат объявлять имя его преемника.

Что нужно знать

Ребров провалил отборочный цикл на ЧМ-2026

УАФ ищет ему замену

Названы главные кандидаты на пост наставника Сине-желтых

Фаворитами в борьбе за кресло наставника Сине-желтых являются две кандидатуры. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По информации источника, глава УАФ Андрей Шевченко лоббирует кандидатуру Андреа Мальдеры. Итальянский специалист был ассистентом "Шевы" в сборной Украины. После ухода из штаба Сине-желтых в 2021 году специалист работал помощником Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" (2022–2024 годы) и "Марселе" (2024–2026 годы).

Другая часть Исполкома УАФ хочет, чтобы национальную команду возглавил тандем Мирон Маркевич/Олег Лужный. Источник подчеркивает, что в этот вариант верится больше, чем в назначение Мальдеры. Отметим, иностранец еще ни разу не был главным тренером сборной Украины по футболу.

Ситуация с возможным новым главным тренером сборной фактически сейчас свелась к выбору из двух опций — Мальдера (кандидатура Шевченко Андрея) и тандем Маркевич/Лужный (вариант, поддерживаемый большинством исполкома УАФ). Почему-то верится в большую вероятность второго варианта. Динамо Киев Inside

Напомним, сборная Украины под руководством Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Следующие матчи Сине-желтые, вероятно, проведут, в международное окно перед стартом чемпионата мира.