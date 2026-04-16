"Бавария" в безумном матче выбила "Реал" из Лиги чемпионов (видео)

Команды сыграли 2 разных тайма

В среду, 15 апреля, "Бавария" принимала "Реал" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первой игре немецкий клуб добыл минимальную победу (2:1).

Встреча, проходившая на "Арене Мюнхен" в Германии, завершилась со счетом 4:3 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм подарил болельщикам 5 голов, причем на любой вкус. Арда Гюлер забил со сверхдальней дистанции и прямым ударом со штрафного, Килиан Мбаппе реализовал выход один в один. Александар Павлович оформил гол ударом головой после ошибки Андрея Лунина, а Гарри Кейн блестяще разобрался в чужой штрафной.

Во втором тайме "Бавария" добила "Реал", забив два мяча под занавес встречи. Отличились Луис Диас и Майкл Олисе.

Видео предоставлено Megogo.

В другом четвертьфинале "Арсенал" и "Спортинг" голов не забивали. В первой игре победили Канониры (1:0), а потому именно английский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет против "Атлетико".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. "Реал", в свою очередь, прошел английский "Манчестер Сити" — (5:1). "Бавария" вышла в полуфинал турнира, где сыграет против ПСЖ. Парижане накануне выбили из Лиги чемпионов "Ливерпуль".