"Баварія" — "Реал": онлайн-трансляція матчу

Класичне європейське дербі пройде у Мюнхені

У середу, 15 квітня, "Баварія" приймає "Реал" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першій грі німецький клуб здобув мінімальну перемогу (2:1).

Розсудить зустріч міжнародна бригада арбітрів на чолі зі Славком Вінчичем

"Арена-Мюнхен" приймає чергове європейське дербі "Баварії" та "Реала". Німці підходять до матчу як беззаперечні фаворити. Мюнхенці перед "Реалом" розбили "Санкт-Паулі" (5:0), а Вершкові не змогли обіграти "Жирону" (1:1). Проте Королівський клуб здатний багато на що, особливо в єврокубках, а тому "Баварії" не варто розслаблятися.

"Реал" та "Баварія" зустрічалися між собою 36 разів. Їхнє протистояння в єврокубках вже називається класичним.15 разів перемагали Вершкові, 16 разів — мюнхенці, 5 разів була зафіксована нічия.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. "Реал", своєю чергою, пройшов англійський "Манчестер Сіті" — (5:1). Переможець цієї дуелі вийде у півфінал турніру, де зіграє проти ПСЖ. Парижани напередодні вибили із Ліги чемпіонів "Ліверпуль".