Футболіст збірної України забив супергол у топ-чемпіонаті (відео)

Український футболіст славиться своїми дальніми ударами

У неділю, 12 квітня, півзахисник "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський відзначився голом у чемпіонаті Італії сезону 2025/26. Це сталося у домашній грі 32-го туру проти "Сассуоло".

Що потрібно знати

Українець відзначився ефектним ударом із дальньої дистанції. Про це повідомляє "Телеграф".

На 18-й хвилині гри Бальданці вивів Руслана на ударну позицію. Маліновський обробив м’яч, а другим дотиком відправив його з метрів 20 у найближчу "дев’ятку" — кіпер навіть не ворухнувся.

32-річний футболіст зробив 9-ту гольову дію в сезоні. На його рахунку 6 голів та 3 асисти у 31 матчі на клубному рівні. Контракт українця із "Дженоа" діє до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.