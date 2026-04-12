Футболіст збірної України забив супергол у топ-чемпіонаті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Український футболіст славиться своїми дальніми ударами
У неділю, 12 квітня, півзахисник "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський відзначився голом у чемпіонаті Італії сезону 2025/26. Це сталося у домашній грі 32-го туру проти "Сассуоло".
Що потрібно знати
- "Дженоа" приймає "Сассуоло"
- Маліновський забив гол ударом з-за меж штрафного майданчика
- Руслан зробив 9-ту гольову дію в сезоні
Українець відзначився ефектним ударом із дальньої дистанції. Про це повідомляє "Телеграф".
На 18-й хвилині гри Бальданці вивів Руслана на ударну позицію. Маліновський обробив м’яч, а другим дотиком відправив його з метрів 20 у найближчу "дев’ятку" — кіпер навіть не ворухнувся.
32-річний футболіст зробив 9-ту гольову дію в сезоні. На його рахунку 6 голів та 3 асисти у 31 матчі на клубному рівні. Контракт українця із "Дженоа" діє до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.