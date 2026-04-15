"Бавария" - "Реал": онлайн-трансляция матча

Классическое европейское дерби пройдет в Мюнхене

В среду, 15 апреля, "Бавария" принимает "Реал" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первой игре немецкий клуб добыл минимальную победу (2:1).

Мюнхенцы имеют гандикап в 1 гол

Рассудит встречу интернациональная бригада арбитров во главе со Славко Винчичем

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Реал". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Арена-Мюнхен" принимает очередное европейское дерби "Баварии" и "Реала". Немцы подходят к матчу в качестве безоговорочных фаворитов. Мюнхенцы перед "Реалом" разбили "Санкт-Паули" (5:0), а Сливочные не смогли обыграть "Жирону" (1:1). Тем не менее Королевский клуб способен на многое, особенно в еврокубках, а потому "Баварии" не стоит расслабляться.

"Реал" и "Бавария" встречались между собой 36 раз. Их противостояние в еврокубках уже называется классическим.15 раз побеждали Сливочные, 16 раз — мюнхенцы, 5 раз была зафиксирована ничья.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. "Реал", в свою очередь, прошел английский "Манчестер Сити" — (5:1). Победитель этой дуэли выйдет в полуфинал турнира, где сыграет против ПСЖ. Парижане накануне выбили из Лиги чемпионов "Ливерпуль".