Сенсація! Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів (відео)

Французький суперклуб без проблем пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 14 квітня, "Ліверпуль" приймав "Парі Сен-Жермен" у рамках другої гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першому матчі парижани були сильнішими (2:0).

Що потрібно знати

ПСЖ переміг "Ліверпуль" й у другій грі

Переможний гол на рахунку Дембеле

В іншому півфіналі "Атлетіко" програв, але сенсаційно пройшов "Барселону"

Зустріч, що проходила у Ліверпулі (Велика Британія) на стадіоні "Енфілд", завершилася з рахунком 2:0 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов, як гра в Парижі. ПСЖ атакував і мав відчутну перевагу, щоправда, забити так і не зумів.

У другій половині все кардинально змінилося. "Ліверпуль" притиснув парижан до штрафного майданчика і створив безліч моментів біля воріт французького суперклубу, але мерсисайдцям не вистачало точності в завершенні. Своєю чергою, ПСЖ чекав на свій момент і на 72-й хвилині вразив ворота господарів. Відзначився Усман Дембеле, який з метрів 17 вразив ворота Мамардашвілі. Цей гол поховав усі надії "Ліверпуля" на півфінал ЛЧ. У компенсований час Дембеле оформив дубль.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше. Відео надане Megogo.

У другому півфіналі ЛЧ зустрічалися іспанські "Атлетіко" та "Барселона" (перший матч 2:0). Гра завершилася перемогою каталонців із рахунком 2:1. У півфінал за сумою двох матчів пробилися мадридці, які на цій стадії турніру зіграють із переможцем протистояння "Спортінг"/"Арсенал".

Зазначимо, ПСЖ вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця дуелі "Реал" — "Баварія". До речі, іспанці програли у першій грі німцям (1:2). "Ліверпуль" попрощався з єврокубками до наступного сезону.