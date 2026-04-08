ПСЖ завдяки суперголам обіграв "Ліверпуль" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Паризький суперклуб наблизився до півфіналу головного єврокубка

У середу, 8 квітня, французький "Парі Сен-Жермен" приймав англійський "Ліверпуль" у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Гра відбулася у Парижі (Франція).

Що потрібно знати

ПСЖ переміг "Ліверпуль"

Парижани — чинні чемпіони ЛЧ

Судила гру іспанська бригада арбітрів на чолі з Хосе Марією Санчесом

Зустріч на стадіоні "Парк-де-Пренс" завершилася з рахунком 2:0 на користь парижан. Про це повідомляє "Телеграф".

Парижани на початку гри показали феноменальне володіння м’ячем, готуючи атаки по кілька хвилин, проте пробити оборону із п’ятьох захисників французькій команді було складно. На 11-й хвилині Дезіре Дуе знайшов вихід із цієї ситуації. Французький форвард проник у чужий штрафний майданчик, розвернувся і несподівано пробив — м’яч по неймовірній траєкторії вразив ворота Мамардашвілі. "Ліверпуль" після цього прокинувся і почав створювати моменти біля воріт ПСЖ.

У другому таймі ПСЖ мав відчутну перевагу, що вилилося у другий гол. На 65-й хвилині Хвіча Кварацхелія після передачі Невеша знущально пройшов захисника та воротаря Червоних, після чого закотив м’яч у порожні ворота.

Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65.

Попередження: Гомес, 28, Макалістер, 30.

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заїр-Емері, Вітінья, Жоау Невеш, Дуе (Лі, 77), Дембеле (Ернандес, 88), Кварацхелія

"Ліверпуль": Мамардашвілі, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78), Гравенберх, Макаллістер, Собослаї (Джонс, 78), Вірц (Гакпо, 78), Екітіке (Ісак, 78), Фрімпонг (Ньйоні, 90)

Відзначимо, український центрбек ПСЖ Ілля Забарний спостерігав за грою з лави запасних.

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Ліверпуль" буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Зазначимо, гра-відповідь між командами запланована на 14 квітня в Ліверпулі (Велика Британія). Переможець 2-матчевого протистояння вийде до півфіналу ЛЧ, де зіграє проти переможця дуелі "Реал" — "Баварія". До речі, іспанці програли у першій грі німцям (1:2).