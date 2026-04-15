Сенсация! Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов (видео)

Французский суперклуб без проблем прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 14 апреля, "Ливерпуль" принимал "Пари Сен-Жермен" в рамках второй игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первом матче парижане были сильнее (2:0).

Встреча, проходившая в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 2:0 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел, как игра в Париже. ПСЖ атаковал и владел ощутимым преимуществом, правда, забить так и не сумел.

Во второй половине все кардинально изменилось. "Ливерпуль" прижал парижан к штрафной и создал уйму моментов у ворот французского суперклуба, но мерсисайдцам не хватало точности в завершении. В свою очередь, ПСЖ выждал свой момент и на 72-й минуте поразил ворота хозяев. Отличился Усман Дембеле, который с метров 17-и поразил ворота Мамардашвили. Этот гол похоронил все надежды "Ливерпуля" на полуфинал ЛЧ. В компенсированное время Дембеле оформил дубль.

Во втором полуфинале ЛЧ встречались испанские "Атлетико" и "Барселона" (первый матч 2:0). Игра завершилась победой каталонцев со счетом 2:1. В полуфинал по сумме двух матчей пробились мадридцы, которые на этой стадии турнира сыграют с победителем противостояния "Спортинг"/"Арсенал".

Отметим, ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя дуэли "Реал" — "Бавария". К слову, испанцы проиграли в первой игре немцам (1:2). "Ливерпуль" попрощался с еврокубками до следующего сезона.