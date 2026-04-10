Талісман Ахметов та невдале пророцтво: найкращі меми та жарти про матч "Шахтар" — АЗ

Донецький клуб однією ногою у півфіналі ЛК

Донецький "Шахтар" здобув дивовижну перемогу над АЗ (3:0) у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гірники таким чином вшанували пам’ять свого колишнього наставника Мірчі Луческу, який помер 7 квітня.

Що потрібно знати

"Шахтар" обіграв АЗ у Польщі

Вперше за майже 12 років гру Гірників відвідав президент клубу Рінат Ахметов

Мережа відреагувала на події у матчі

Інтернет відреагував на гру мемами та жартами. Користувачі відзначили прихід президента "Шахтаря" Ріната Ахметова на гру (вперше за майже 12 років).

"Шахтар" сьогодні грав не лише за себе

Ахметов не відвідував футбол майже 12 років

Бразилець "Шахтаря" Ісаке отримав у стику по голові і відмовлявся йти на заміну, поки тренерський штаб не прибрав його з поля

Перший тайм відверто не вразив

Здавалося, АЗ "Шахтарю" не по зубах

Педріньйо поклав гол-красень

Аліссон подвоїв перевагу Гірників

Аліссон зробив дубль. Ця перемога, напевно, порадувала б Містера

Перемогу "Шахтаря" пов'язали з появою Ахметова

Пророцтво журналіста Ігоря Циганика під великим питанням

Відеоогляд матчу "Шахтар" — АЗ. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).