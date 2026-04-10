Талісман Ахметов та невдале пророцтво: найкращі меми та жарти про матч "Шахтар" — АЗ
Донецький клуб однією ногою у півфіналі ЛК
Донецький "Шахтар" здобув дивовижну перемогу над АЗ (3:0) у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гірники таким чином вшанували пам’ять свого колишнього наставника Мірчі Луческу, який помер 7 квітня.
Інтернет відреагував на гру мемами та жартами. Користувачі відзначили прихід президента "Шахтаря" Ріната Ахметова на гру (вперше за майже 12 років).
Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).