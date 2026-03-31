Збірна України обіграла Албанію в "останньому" матчі Реброва (відео)

Синьо-жовті у новій виїзній формі здобули мінімальну перемогу

У вівторок, 31 березня, збірна України зіграла поєдинок проти Албанії. Гра відбулася в Іспанії та несла товариський характер.

Що потрібно знати

Україна обіграла Албанію у "втішному" матчі

Переможний гол на рахунку Гуцуляка

Після гри вирішиться доля Реброва

Зустріч, що проходила на стадіоні "Сіутат де Валенсія" у Валенсії, завершилася з рахунком 1:0 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов при повному домінуванні збірної України. Синьо-жовті навіть забили, проте гол Яремчука було скасовано через офсайд. Українці багато били, щоправда, в основному повз ворота, а албанці загрожували володінням Різника випадковими закиданнями, одне з яких навіть привело до виходу віч-на-віч із воротарем.

Вже на першій хвилині другого тайму українці відкрили рахунок. Михайличенко, який замінив у старті Миколенка, виконав навіс, а Олексій Гуцуляк головою переправив м’яч у ворота гостей. Синьо-жовті продовжили тиск на ворота Стракоші, проте голів глядачі більше не побачили, хоча Шапаренко був близьким до взяття воріт — м’яч після удару українця з метрів 16 зачепив дальню штангу.

Зазначимо, саме після матчу з Албанією вирішиться доля головного тренера збірної України Сергія Реброва. Це відбудеться після його зустрічі із президентом Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченком.

Повний відеоогляд матчу Україна — Албанія буде доступний пізніше. Відео надані Megogo.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Албанія, своєю чергою, на цій стадії відбору програла Польщі (1:2). У результаті за путівку на Мундіаль боролися шведи та поляки, а албанці та українці провели товариську зустріч. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль безпосередньо, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.