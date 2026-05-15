Росія націлилася на бункери у Києві: яка зброя може вразити ціль на глибині 100 м

Експерти розбиралися, чим росіяни можуть вдарити по українській столиці

Росіяни не зможуть розбомбити жоден бункер у Києві конвенційною зброєю, водночас ядерку вони не використовуватимуть. У ворога залишається один варіант – удавання серйозного удару "по центрах прийняття рішень" через руйнування на поверхні.

Про це "Телеграфу" розповіли експерти, коментуючи плани Кремля, оприлюднені президентом України Володимиром Зеленським.

Чому росіяни не можуть зруйнувати бункер авіабомбами

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко згадав про наявність у росіян авіаційних тритонних та п'ятитонних бомб вільного падіння та одразу зазначив важливе "але". Щоб вони досягли цілі у Києві, стратегічному літаку треба долетіти до української столиці. Отже, ймовірність того, що ракетоносій і бомбардувальник, типу Ту-22М3, Ту-95МС чи 100 Ту-160 буде збито, – стовідсоткова.

Секретний перелік об'єктів для ураження у Києві

Він впевнений, що Росія має можливість використати виключно зброю конвенційного типу, щоб зруйнувати те, що знаходиться на поверхні. Тому бункер не буде пошкоджений, а на поверхні вони можуть влаштувати руйнування, пожежу і, відповідно, це буде морально-психологічний тиск, інформаційно-психологічна спецоперація.

Олександр Коваленко

"От, дивіться, ми там щось зруйнували. Якийсь важливий стратегічний об'єкт. Але зруйнований бункер ніхто не покаже, тому що він не буде зруйнований. Вони будуть намагатися саме руйнуваннями на поверхні удавати, нібито вони нанесли якийсь серйозний глибинний удар по центру прийняття рішень", – припустив оглядач.

З Коваленком цілком згоден й авіаційний експерт Богдан Долінце. Він впевнений, що дістати захищений бункер на глибині 100 метрів конвенційними засобами росіяни не зможуть. Але вони цілком здатні спробувати зруйнувати все, що стоїть над цими бункерами, щоб ускладнити логістику, зв'язок та посіяти паніку.

"Росіяни мають в арсеналі важкі фугасні бомби (ФАБ-3000, ФАБ-9000). Ці бомби – зброя колосальної руйнівної сили, саме такими завдавали удари по бункерах "Азовсталі". Вона вибухає на поверхні, залишає гігантську вирву і створює потужну сейсмічну хвилю", – зазначив експерт.

Богдан Долінце

Він наголосив, що хоча людині на глибині 20–30 метрів може стати дуже зле від контузії чи обвалу перекриттів, але 100-метровий бункер, який конструктивно розрахований на гасіння сейсмічних хвиль, швидше за все, це легко витримає.

Фахівець додав, що такі бомби, можливо скинути тільки з важкого літака-бомбардувальника зверху, тобто просто над Києвом, що, як вже зазначив Коваленко, призведе до його утрати росіянами.

"Кинджалу" бракує маси

"Тому лишається тільки удар ракетним озброєнням, і тут є лише два варіанти, якщо говоримо про конвенційну зброю: "Кинджал" і "Орешнік", – сказав Долінце.

Він стверджує, що "Кинджал" може пробити всього декілька поверхів бетонних перекриттів чи заглиблений на 10-20 метрів радянський склад, але для 100 метрів йому критично бракує маси.

"На відміну від американської GBU-57 він не має 14 тонн ваги із суцільної сталі. Ракета просто зруйнується об перші шари залізобетонного захисту", – пояснив експерт.

Для довідки: Заявлена вага бойової частини російської аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" становить 500 кг. Вона може нести як звичайний (фугасно-осколковий) заряд, так і ядерний. Фактична маса безпосередньо вибухової речовини у звичайному (неядерному) спорядженні становить близько 150 кг. Решту ваги бойової частини займає важкий, товстостінний металевий корпус, який забезпечує кінетичну пробивну здатність ракети під час удару.

"Орєшнік" перетвориться на рідину

Щодо розрекламованої балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", то окремі блоки, які від'єднуються при ударі об землю, від температури просто перетворяться на рідину і максимум проб'ють декілька десятків метрів.

"Навіть, якщо уявити, що росіяни зробили бойові блоки з суцільної вольфрамової болванки – вони все одно не проб'ють 100 метрів. Щоб фізично пробити 100 метрів породи на гіперзвуковій швидкості, це має бути суцільний шматок вольфраму вагою десятки тонн, що для даного носія є недосяжним завданням, не кажучи про низьку точність", – розповів Долінце.

Залишається тільки ядерка?

На думку Долінце, крім неконвенційних засобів, росіяни не мають жодної зброї, яка б могла подолати відстань до столиці та уразити захищений бункер на глибині 100 метрів. Такі бункери будувалися в радянський час саме для захисту керівництва від загроз ядерних ударів.

Коваленко також вважає що зруйнувати бункер у Києві Росія може тільки використавши ядерну зброю, але, на його думку, Москва цього не робитиме.

"Інший інструментарій, який може знищити бункер на такій глибині, або серйозно його пошкодити, це використання тактичної ядерної зброї з бойовою частиною проникаючого типу. В Росії є така можливість, але виникає питання: чи буде вона використовувати ядерну зброю? Я думаю, що ні. Цього не буде", – сказав оглядач.

Нагадаємо, напередодні 9 травня, МЗС Росії погрожувало ударами по "центрах прийняття рішень", якщо Україна атакує парад у Москві. Попри те, що цього не сталося, Кремль все одно будує підступні плани.