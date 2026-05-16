Україну чекає сплеск криміналу через мігрантів? Хто і навіщо насправді лякає українців

Експерти про етнічну злочинність, ОЗУ та хто розхитує Україну

Через війну Україна вже стикається з дефіцитом робочої сили. На цьому тлі в суспільстві почали з’являтися побоювання щодо можливої "мігрантської" чи етнічної злочинності. Проте такі загрози сильно перебільшені.

Про це "Телеграфу" розповіли експерти. На їхню думку, головну небезпеку становить радше роздмухування Росією цієї теми для дестабілізації ситуації всередині країни.

Кандидат юридичних наук, експерт з кримінального права Григорій Усатий зауважив, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну і, як наслідок, глобальний відтік населення за кордон, втрати на фронті, зменшення народжуваності та невідворотне старіння населення, актуалізується непросте питання заміщення цих прогалин за рахунок трудових мігрантів з-за кордону.

Чи існує загроза посилення злочинності через мігрантів?

"На мою думку, поки що зарано говорити про серйозність потенційної загрози етнічної злочинності в Україні. Насамперед через відсутність масштабності цього явища на сьогодні", – сказав він.

Разом з тим, вважає експерт, Україні вже зараз необхідно активно працювати над встановленням ефективних запобіжників від "мігрантської" злочинності у чинному законодавстві, удосконалювати діяльність відповідних державних органів: міграційної служби, СБУ, національної поліції, митниці, прикордонної служби тощо.

З метою ефективної профілактики контрабанди, тіньового обігу зброї, торгівлі людьми, поширення наркотрафіку потрібно вивчати найкращий закордонний досвід та використовувати останні напрацювання кримінологічної науки.

Етнічна злочинність у 90-х: паралелі

"Новітня історія української держави переконливо засвідчує, що у 90-х здолати етнічну злочинність вдалося лише за наявності реальної політичної волі та після суттєвого посилення спроможностей правоохоронного блоку. Зокрема, йдеться про вирішальну роль УБОЗУ (Управління боротьби з організованою злочинністю – ред.) у боротьбі з "кавказською" оргзлочинністю", – наголосив Усатий.

Своєю чергою, колишній співробітник Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Анатолій Фесун вважає, що "мігрантська" злочинність Україні не загрожує.

"У нас працювали "злодії в законі" з усього СРСР, але ми їх виловлювали. А тепер до нас їдуть прості роботяги", – пояснив він.

Люди не дозволять працювати етнічним злочинним угрупованням в Україні

Колишній співробітник ГУ БОЗ стверджує, що трудові мігранти не можуть трансформуватися в етнічні організовані злочинні угруповання (ОЗУ).

"Де існують етнічні ОЗУ? Найбільші – в США. В Італії – Коза Ностра, в Китаї – Тріада, в Японії – Якудза. А тут їх нема і не буде. З усіх країн, які сюди заїдуть, – не буде. Ми їх просто розтрощимо за секунду. У нас більше важелів впливу на такі етнічні ОЗУ – хтось сяде, а когось викинемо з країни", – сказав він.

На думку Фесуна, такі угруповання в Україні були б як на долоні. Оперативник у відставці наголосив, що через війну українці настільки уважні та насторожені, що все бачать. Вони помічають, коли щось десь не так стоїть, людина не там стоїть, не так дивиться, не туди пішла, не в той час.

"Тому абсолютно чітко буде виявлена будь-яка спроба здійснити злочин організованим злочинним угрупуванням", – вважає експерт.

Водночас він додав: не можна сказати на 100%, що не буде якогось "засланого козачка" чи агента. Але для цього існують служба контррозвідки, Служба безпеки, Головне управління розвідки та система МВС.

Хто роздмухує мігрантський кейс?

Григорій Усатий зазначив, що Україна завжди була мультинаціональною державою, яка толерантно ставиться до представників інших держав, народів, національностей. Тому варто звернути увагу на те, кому саме зараз вигідно поширювати певні наративи щодо мігрантів, розхитуючи внутрішню єдність та створюючи атмосферу глобального страху та нетерпимості. Очевидно, що це Росія.

З ним погоджується Анатолій Фесун. Він наголосив, що нашим ворогам вигідно дестабілізувати ситуацію в Україні в будь-який спосіб. А все почалося з того, що в медіа назвали цифри: в Україні дуже тяжка демографічна ситуація, бо на 1000 жінок дітородного віку народжується шестеро дітей. Потім наші вороги стали робити вкиди, а російська пропаганда – розганяти цифру у 300-400 тисяч мігрантів.

"Але це все брехня. Тому телебачення, журналісти у Facebook, в інтернеті мають покласти цьому край. Для цього треба залучити не тільки мас-медіа, а й державну машину, яка все це має або підтверджувати, або спростовувати", – сказав колишній співробітник ГУ БОП.

Нагадаємо, колишній народний депутат та експерт із соціальної політики Павло Розенко розповів, що розмови про масове завезення в Україну працівників із країн Азії не відповідають реальності. Сам ринок праці нині залишається малопривабливим для іноземців через війну, низькі зарплати та безпекові ризики, тож очікувати, що мігранти можуть замінити старших українців на посадах не варто.