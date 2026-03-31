У відборі на ЧС-2026 пролунав шпигунський скандал

Топзбірна пішла на будь-які методи, щоб потрапити на Мундіаль?

У Бутмірі (Боснія та Герцеговина) спалахнув грандіозний скандал. На тренуванні місцевої національної збірної було помічено "шпигуна".

Боснія та Герцеговина зіграє з Італією за місце на ЧС-2026

Італія у 2014 році востаннє грала на Мундіалі

На закритому тренуванні господарів виявили італійського солдата

Про це повідомляє sportsport. За інформацією джерела, перед матчем за путівку на ЧС-2026 Боснія та Герцеговина — Італія на тренуванні господарів виявили італійця, який знімав тактичні напрацювання суперника.

"Шпигуном" виявився італійський солдат EUFOR (Сили Європейського Союзу). Поява військового з телефоном у руках була сприйнята як пряма спроба італійців отримати докладну інформацію про тактичні рішення та можливий склад "Драконів". У виданні наголошують, що Італія двічі поспіль не виходила на чемпіонат світу, через що, певне, використовує будь-які методи, щоб потрапити на Мундіаль-2026.

Солдат EUFOR знімав на телефон тренування збірної Боснії та Герцеговини/Фото: sportsport

У зв’язку з цим інцидентом Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини направила скаргу до місії EUFOR у Боснії та Герцеговині. До речі, з січня 2026 року місією EUFOR у цій країні керує італієць, генерал-майор Мауріціо Фронда.

Матч фіналу стикового раунду європейського відбору на ЧС-2026 Боснія та Герцеговина — Італія відбудеться у вівторок, 31 березня, на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці (Боснія та Герцеговина).

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Албанія, своєю чергою, на цій стадії відбору програла Польщі (1:2). У результаті за путівку на Мундіаль боротимуться шведи та поляки, а албанці та українці проведуть товариську зустріч. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль безпосередньо, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.