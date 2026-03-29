"Ви у Барселоні по роботі?": українка випадково потрапила до будинку зіркового футболіста
Смішний випадок з українкою стався в Іспанії
Стилістка по зачісках та макіяжу Марта Родик поділилася в соцмережах цікавою історією. Клієнткою дівчини виявилася Анна Левандовскі, дружина зіркового футболіста "Барселони" та збірної Польщі Роберта Левандовські.
Родик в threads розповіла, як познайомилася з Анною та Робертом. При цьому українка нічого не знала про роботу поляка, через що потрапила у незручну ситуацію.
Була в мене недавно клієнткою дружина Роберта Левандовські, того самого футболіста. Я не дуже цікавлюсь футболом і на той момент я і поняття не мала хто це.
Записалась до мене якась Анна, записувала її асистент, тому я навіть не знала до кого їду. Приїхала до неї додому, познайомились, роблю мейк і зачіску, заходить цей Роберт, всі троє лялякаєм і я така: "Ой, а як вам в Барселоні? Ви по роботі переїхали, так?"
Коротше, я тільки через тиждень в розмові з друзями дізналась наскільки відомі Роберт Левандовські і його дружина Анна. Вони крінжанули з мене знатно.
У мережі посміялися з ситуації й зазначили, що українці нема чого соромитися, адже вона не цікавиться футболом.
Довідка: Роберт Левандовскі — один із найтитулованіших футболістів світу, виступає на позиції форварда. Двічі вигравав "Золоту бутсу", двічі визнавався найкращим гравцем світу за версією ФІФА. Одружений з Анною з 2013 року, пара виховує двох дочок: Клару і Лауру.
Нагадаємо, Роберт у 2026 році вже виграв перший трофей із "Барселоною". Каталонці перемогли "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії.