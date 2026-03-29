"Ви у Барселоні по роботі?": українка випадково потрапила до будинку зіркового футболіста

Була в мене недавно клієнткою дружина Роберта Левандовські, того самого футболіста. Я не дуже цікавлюсь футболом і на той момент я і поняття не мала хто це.

Записалась до мене якась Анна, записувала її асистент, тому я навіть не знала до кого їду. Приїхала до неї додому, познайомились, роблю мейк і зачіску, заходить цей Роберт, всі троє лялякаєм і я така: "Ой, а як вам в Барселоні? Ви по роботі переїхали, так?"

Коротше, я тільки через тиждень в розмові з друзями дізналась наскільки відомі Роберт Левандовські і його дружина Анна. Вони крінжанули з мене знатно.