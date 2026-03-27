Лев матчу та поворот не туди: найкращі меми та жарти про матч Україна — Швеція (фото)
Синьо-жовті не змогли потрапити на Мундіаль
У четвер, 26 березня, збірна України з футболу програла Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу-2026. Таким чином, українці не кваліфікувалися на Мундіаль.
Що потрібно знати
- Україна без шансів програла Швеції
- Користувачі діляться мемами та жартами про матч
- Синьо-жовті попрощалися з Мундіалем
Мережа відреагувала жартами та мемами на події у грі. Зустріч порадувала великою кількістю таких моментів, щоправда, в основному біля воріт збірної України.
Повний відеоогляд матчу Україна – Швеція. Джерело відео — Megogo.
Збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно було виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. Тепер шведи за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти Польщі. У разі успіху скандинави зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На українців чекає товариська гра з албанцями (31 березня).