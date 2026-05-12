Повністю відхрестилася від родини? Що відомо про 15-річну онуку Ющенка, яка стає копією експрезидента

Зараз дівчинці 15 років

Колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка Ліза Ющенко, яка зараз живе у Росії, рідко ділиться сімейними кадрами. Втім, цього разу вона показала, як нині виглядає її спільна з Андрієм Ющенком донька Варвара.

На опублікованому в Instagram фото дівчинка позує у просторому кежуал образі з хвилястим волоссям. Помітно, що Варвара вже зовсім подорослішала й більше не нагадує маленьку дівчинку, яку свого часу часто фотографували папараці поруч із родиною Ющенків.

Сама Ліза Ющенко коротко підписала світлину: "Мамина ❤️". Відомо, що зараз дівчинці 15 років.

Варвара Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u

Що відомо про Варвару Ющенко

Варвара — донька Андрія Ющенка та Лізи Ющенко (у дівоцтві Єфросиніної), молодшої сестри телеведучої Маші Єфросиніної. Після розлучення батьків дівчинка залишилася жити з матір’ю. Згодом Ліза переїхала до Росії, де створила нову сім’ю з російським бізнесменом, який навішав на неї боргів.

Ліза Ющенко з донькою Варварою. Фото: instagram.com/liza_u

Публічної інформації про Варвару небагато. Відомо, що вона навчається за кордоном та веде доволі закритий спосіб життя. У соцмережах Ліза зрідка показує доньку, однак майже не розповідає деталей про її навчання чи особисті захоплення.

Раніше в родині Ющенків уперше за багато років публічно прокоментували стосунки з Варварою. Донька експрезидента Віталіна Ющенко в інтерв’ю виданню "Гордон" зізналася, що зв’язок із Лізою та її донькою фактично втрачений уже багато років.

За словами Віталіни, ні колишня невістка, ні Варвара не виходять на контакт із родиною Ющенків. Водночас вона наголосила, що у сім’ї продовжують любити дівчинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктора Ющенка після київського базару помітили у цікавому місці. Дізнайтеся, як зараз виглядає експрезидент.