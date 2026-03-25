Україна — Швеція: у мережу злили стартові склади команд

Хто зіграє в одному з найважливіших матчів сезону

У четвер, 26 березня, збірна України з футболу зіграє двобій зі Швецією. Переможець вийде у фінал відбору ЧС-2026, а той, хто програє, залишить турнір.

Що потрібно знати

Україна зіграє зі Швецією за вихід у фінал кваліфікації ЧС-2026

Реброва чекає непростий вибір, кого випустити на поле

Синьо-жовті грали на чемпіонаті лише раз у 2006 році

Футбольний блогер evgeniyspecialone опублікував у Threads свій варіант стартових складів команд на важливий поєдинок. Він поставив Владислава Ваната на вістря атаки Жовто-синіх.

На думку evgeniyspecialone, Синьо-жовті зіграють у 4 захисники, з Забарним і Бондарем у центрі. Забетонують оборону "господарів" Калюжний та Ярмолюк в опорній зоні, а за атаку відповідатиму Судаков, Зубков та Циганков, яким на фланзі допомагатимуть Тимчик та Миколенко. На папері такий склад справді виглядає непогано, проте кого поставить у старт Сергій Ребров, дізнаємось ближче до початку зустрічі.

Нагадаємо, Синьо-жовті не зуміли здобути пряму путівку на ЧС-2026. На груповому етапі кваліфікації українці посіли друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. Це дало нашій команді право брати участь у плей-оф кваліфікації. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.