Збірна України обіграла Ісландію у "матчі життя" (відео)

Українці забили переможний гол зі стандарту

У неділю, 16 листопада, збірна України з футболу зіграла ключовий поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником Синьо-жовтих була команда Ісландії.

Що потрібно знати

Україна приймала Ісландію у Польщі

У першому таймі Циганков пробив у перекладину

У другій половині зустрічі Зубков після стандарту приніс Синьо-жовтим перемогу

Зустріч, що проходила у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", завершилася з рахунком 2:0 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті непогано провели перший тайм, виконали кілька небезпечних атак, проте забити так і не зуміли. Найкращим моментом у першій половині зустрічі відзначився Віктор Циганков, який із середньої дистанції пальнув у поперечину.

У другому таймі українці контролювали м’яч, володіли відчутною перевагою. Ісландці грали по результату і закономірно відповіли організованою "стіною" з футболістів навколо свого штрафного майданчика. Вікінги навіть створили вбивчі моменти біля воріт господарів, але Трубін рятував. Наприкінці зустрічі господарі забили — на 83-й хвилині Олександр Зубков після подачі з кутового головою переправив м’яч у ворота суперників. У компенсований час Олексій Гуцуляк подвоїв перевагу України. Ця перемога вивела Синьо-жовтих у плей-оф відбору, ісландці залишилися за бортом Мундіалю.

Україна – Ісландія — 2:0

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Попередження: Маліновський, 75, Конопля, 85 – Йоуганессон, 45+1

Україна: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Зубков (Сваток. 87), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Калюжний, Маліновський (Гуцуляк, 77), Циганков (Назарина, 87) – Ванат (Яремчук, 69).

Ісландія: Олафссон – Еллертссон (Томассон. 86), Магнуссон, Інгасон, Паульссон – Гудмундссон А., Йоуганессон, Гаральдссон — Торстейнссон (Гудйонсен Д., 86), Гудйонсен А., Віллюмссон (Гудмундссон Й., 65).

Статистика матчу Україна - Ісландія

Повний відеоогляд матчу Україна — Ісландія буде доступний тут пізніше.

Підсумкова турнірна таблиця групи D відбору на ЧС

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.