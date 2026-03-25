Украина - Швеция: в сеть слили стартовые составы команд

В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу сыграет поединок со Швецией. Победитель выйдет в финал отбора ЧМ-2026, а проигравший покинет турнир.

Футбольный блогер evgeniyspecialone опубликовал в Threads свой вариант стартовых составов команд на важный поединок. Он поставил Владислава Ваната на острие атаки Желто-синих.

По мнению evgeniyspecialone, Сине-желтые сыграют в 4 защитника, с Забарным и Бондарем в центре. Забетонируют оборону "хозяев" Калюжный и Ярмолюк в опорной зоне, а за атаку буду отвечать Судаков, Зубков и Цыганков, которым на фланге будут помогать Тымчик и Миколенко. На бумаге такой состав действительно выглядит неплохо, однако, кого поставит в старт Сергей Ребров, узнаем ближе к началу встречи.

Напомним, Сине-желтые не сумели завоевать прямую путевку на ЧМ-2026. На групповом этапе квалификации украинцы заняли второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Это дало нашей команде право участвовать в плей-офф квалификации. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.