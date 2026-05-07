Тіна Кароль "напросилася" на борщ до чужого нареченого (відео)

Між зірками зав’язався несподіваний флірт?

Український шоубізнес сколихнув грайливий діалог між попдівою Тіною Кароль та найвідомішим шеф-кухарем країни Євгеном Клопотенком. Співачка привселюдно домовилася про обід з кулінаром, чиє серце вже зайняте.

Під час зйомок популярного шоу "Вгадай мелодію" між зірками стався цікавий діалог. Євген Клопотенко, який офіційно має наречену Катерину Воскресенську, не втримався і запросив артистку до себе в гості на головну українську страву. Тіна, не довго думаючи, прийняла пропозицію.

Я буду їсти той борщ, який ти приготуєш. Я не їла ще твого борщу кокетливо відповіла співачка шеф-кухару

На це Клопотенко впевнено заявив на камеру: "Прийдеш до мене, поїси борщу і скажеш відгук".

Це вже не перший випадок, коли Кароль захоплюється кулінарним талантом Євгена. Виконавиця згадала, як куштувала його страви у потязі "Укрзалізниці" (меню для пасажирів кулінар розробив у 2024 році). Тоді зірка не стримувала емоцій від дегустації.

Є дещо таке, що просто зносить голову набакир. Омлет із житомирських яєць, деруни з Карпат, кримськотатарський плов з яловичиною, курка з подільською картоплею й овочами. І це все на ніч! Клопотенко, зупинись Тіна Кароль

Тіна Кароль похвалила меню Клопотенка. Фото: instagram.com/tina_karol

Підписники у коментарях під відео вже встигли відреагувати на таку "хімію" між зірками. Користувачі потішилися дружньому діалогу, а сам Клопотенко вже відповів, що борщ вже наварив і чекає гостю.

"Тіна напросилася в гості", - жартують у мережі

Раніше ми писали, що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка та його жінок.