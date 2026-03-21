"Росіяни до вас не повернуться": у Росії безглуздо пригрозили Латвії
Латвія виставила путініста і нарвалася на "жорстку" відповідь з Держдуми
Депутатка Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті Світлана Журова висловилася про скандал із колишнім хокеїстом та тренером "Сочі" Володимиром Крикуновим. Напередодні Крикунов втратив посвідку на проживання в Латвії.
Відповідний коментар Журової наводить ТАСС. За її словами, Крикунов може втратити свою нерухомість там. Крім того, Світлана наголосила, що у майбутньому росіяни не повернуться до Латвії через таке ставлення влади.
Не знаю, чи вони потім відновлюватимуть посвідку на проживання, чи це вже назавжди. Потім може початися процес позбавлення нерухомості, там же оригінальні хлопці, можливо все, що завгодно.
Спочатку там із задоволенням брали наших громадян, які там і нерухомість купували, і гроші залишали, а тепер ми для них скасовані.
Може, з "маленькими" людьми там трохи простіше, а таких статусних людей вони використовуватимуть із цією метою, щоб їх знали. Хоча це як стріляти собі в ногу. Вони думають, що, як це все закінчиться, росіяни повернуться. Але не факт, що вони не відіб’ють цим бажання повернутися.
У мережі висміяли погрози Журової. Користувачі зазначили, що на росіян не чекають у Латвії.
Зазначимо, Крикунов грав за ризьке "Динамо" з 1976 до 1982 року, а в сезоні-2021/22 очолював клуб у КХЛ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ризький клуб залишив лігу, після чого російський фахівець залишився без роботи. Володимир підтримує президента РФ Володимира Путіна та виправдовує агресію проти України. Окрім того, він активно виступав проти ізоляції російського спорту.
Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не грали на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустили на Олімпіаду-2026.