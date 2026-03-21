"Русские к вам не вернутся": в России нелепо пригрозили Латвии

Латвия выдворила путиниста и нарвалась на "жесткий" ответ из Госдумы

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова высказалась о скандале с бывшим хоккеистом и тренером "Сочи" Владимиром Крикуновым. Накануне Крикунов потерял вид на жительство в Латвии.

Что нужно знать

Латвия забрала ВНЖ у Крикунова

Владимир ранее выступал и работал в рижском клубе

Журова пригрозила Латвии

Соответствующий комментарий Журовой приводит ТАСС. По ее словам, Крикунов может лишиться своей недвижимости там. Кроме того, Светлана подчеркнула, что в будущем русские не вернутся в Латвию из-за такого отношения властей.

Не знаю, будут ли они потом восстанавливать вид на жительство или это уже навсегда. Потом может начаться процесс лишения недвижимости, там же оригинальные ребята, может быть все что угодно. Сначала там с удовольствием принимали наших граждан, которые там и недвижимость покупали, и денег оставляли, а теперь мы для них отменены. Может, с "маленькими" людьми там чуть проще, а таких статусных людей они будут использовать в этих целях, чтобы их знали. Хотя это как стрелять себе в ногу. Они думают, что как это все закончится, русские вернутся. Но не факт, что они не отобьют этим охоту вернуться. Светлана Журова

Светлана Журова/Фото: t.me/szhurova

В сети высмеяли угрозы Журовой. Пользователи отметили, что русских не ждут в Латвии.

Отметим, Крикунов играл за рижское "Динамо" с 1976 по 1982 год, а в сезоне-2021/22 возглавлял клуб в КХЛ. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рижский клуб покинул лигу, после чего российский специалист остался без работы. Владимир поддерживает президента РФ Владимира Путина и оправдывает агрессию против Украины. Кроме того, он активно выступал против изоляции российского спорта.

Напомним, сборные РФ и Беларуси не играли на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустили на Олимпиаду-2026.