Магучіх та Левченко борються за медалі: онлайн-трансляція чемпіонату світу (відео)

Українки намагаються виграти медалі на престижному турнірі

У п’ятницю, 20 березня, у Торуні (Польща) стартує чемпіонат світу з легкої атлетики-2026 у приміщенні. У перший ігровий день відбудеться жіночий фінал зі стрибків у висоту.

Що потрібно знати

Україну на турнірі представлять 2 стрибунки у висоту

Магучіх належить рекорд сезону у світі

ЧС-2026 з легкої атлетики пройде у Польщі з 20 по 22 березня

"Телеграф" пропонує до вашої уваги пряму відеотрансляцію змагань зі стрибків у висоту серед жінок на чемпіонаті світу-2026 у приміщенні від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок етеру о 12:35 за київським часом.

Пряма відеотрансляція ЧС-2026 зі стрибків у висоту

10 найкращих легкоатлеток світу змагатимуться за медалі у стрибках у висоту. Україну на турнірі представляють дві елітні спортсменки: Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Ярослава – одна з головних фавориток на "золото", а Юлія – претендентка на медалі.

Склад учасників ЧС-2026 у приміщенні зі стрибків у висоту серед жінок

Довідка: Магучіх має весь комплект медалей на ЧС у приміщенні. Вперше та востаннє вона перемагала на цьому рівні у 2022 році. Левченко брала "срібло" та "бронзу" на чемпіонатах Європи у приміщенні.

Нагадаємо, Магучіх та Левченко виступили на чемпіонаті України, де посіли перше та друге місця відповідно, показавши однаковий результат (1,96 м). До речі, на цьому турнірі відбулася справжня драма з Катериною Табашник. Крім того, Ярослава блискуче стартувала у новому році, на її рахунку рекорд сезону (2,03 м), який легкоатлетка встановила на змаганнях у Львові.