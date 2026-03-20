Магучих и Левченко борются за медали: онлайн-трансляция чемпионата мира (видео)

Украинки попытаются выиграть медали на престижном турнире

В пятницу, 20 марта, в Торуне (Польша) стартует чемпионат мира по легкой атлетике-2026 в помещении. В первый игровой день состоится женский финал по прыжкам в высоту.

Что нужно знать

Украину на турнире представят 2 прыгуньи в высоту

Магучих принадлежит рекорд сезона в мире

ЧМ-2026 по легкой атлетике пройдет в Польше с 20 по 22 марта

10 лучших легкоатлеток мира сразятся за медали в прыжках в высоту. Украину на турнире представляют две элитные спортсменки: Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Ярослава — одна из главных фавориток на "золото", а Юлия — претендент на медали.

Состав участников ЧМ-2026 в помещении по прыжкам в высоту среди женщин

Справка: Магучих имеет весь комплект медалей на ЧМ в помещении. В первый и последний раз она побеждала на этом уровне в 2022 году. Левченко брала "серебро" и "бронзу" на чемпионатах Европы в помещении.

Напомним, Магучих и Левченко выступили на чемпионате Украины, где заняли первое и второе места соответственно, показав одинаковый результат (1,96 м). К слову, на этом турнире произошла настоящая драма с Екатериной Табашник. Кроме того, Ярослава блестяще стартовала в новом году, на ее счету рекорд сезона (2,03 м), который легкоатлетка установила на соревнованиях во Львове.