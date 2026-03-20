Магучих и Левченко борются за медали: онлайн-трансляция чемпионата мира (видео)
Украинки попытаются выиграть медали на престижном турнире
В пятницу, 20 марта, в Торуне (Польша) стартует чемпионат мира по легкой атлетике-2026 в помещении. В первый игровой день состоится женский финал по прыжкам в высоту.
Что нужно знать
- Украину на турнире представят 2 прыгуньи в высоту
- Магучих принадлежит рекорд сезона в мире
- ЧМ-2026 по легкой атлетике пройдет в Польше с 20 по 22 марта
"Телеграф" предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира-2026 в помещении от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало эфира в 12:35 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция ЧМ-2026 по прыжкам в высоту
10 лучших легкоатлеток мира сразятся за медали в прыжках в высоту. Украину на турнире представляют две элитные спортсменки: Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Ярослава — одна из главных фавориток на "золото", а Юлия — претендент на медали.
Справка: Магучих имеет весь комплект медалей на ЧМ в помещении. В первый и последний раз она побеждала на этом уровне в 2022 году. Левченко брала "серебро" и "бронзу" на чемпионатах Европы в помещении.
Напомним, Магучих и Левченко выступили на чемпионате Украины, где заняли первое и второе места соответственно, показав одинаковый результат (1,96 м). К слову, на этом турнире произошла настоящая драма с Екатериной Табашник. Кроме того, Ярослава блестяще стартовала в новом году, на ее счету рекорд сезона (2,03 м), который легкоатлетка установила на соревнованиях во Львове.