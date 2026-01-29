"Зроблений у Донецьку" та розбитий телевізор: як світ відреагував на гол Трубіна (відео)

Український голкіпер вмить став відомим

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін на один день став найвідомішим футболістом у світі. Його історичний гол у ворота "Реала" у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 не залишив байдужим нікого.

Що потрібно знати

"Бенфіка" обіграла "Реала" — 4:2

Трубін забив останній гол у грі у компенсований час

Лісабонський клуб вийшов у стики Ліги чемпіонів завдяки голу українця

"Телеграф" зібрав трендові реакції на гол Трубіна в соцмережі Х. Історія почалася з жесту головного тренера "Бенфіки" Жозе Моурінью, який відправив Анатолія до чужого штрафного майданчика.

Моурінью погнав Трубіна в атаку

"Реал" догравав гру з "Бенфікою" вдев’ятьої після 2 видалень. Відразу 4 футболісти Вершкових дивно діяли у моменті з пропущеним голом

Трубін народився у Донецьку, а професійним футболістом став у "Шахтарі"

Фанат "Марселя" розбив телевізор через гол Трубіна. Справа в тому, що "Бенфіка" обійшла у турнірній таблиці саме французький клуб

В етері португальського каналу дізналися про гол Трубіна через реакцію в студії

Фото Трубіна, який святкує гол, потрібно повісити у Луврі

У мережі завірусився твіт про такого собі Санто, який перед вікендом Ліги чемпіонів хвалився, як підняти "легкі гроші". Він написав, що можна було зробити ставку на те, що у всіх 18 матчах 8 туру ЛЧ воротар не заб’є гол. Коефіцієнт на цю подію був 1,15, проте гол Трубіна все змінив.

Деякі вже називають Трубіна "святим"

У мережі пропонують "Бенфіці" змінити емблему

Гол Трубіна святкували навіть у Барселоні, де зраділи тому, що "Реал" опустився на 9-те місце.

Нагадаємо, за рахунку 3:2 на користь "Бенфіки" Орли заробили перспективний стандарт на чужій половині поля, і Трубін пішов у чужий штрафний майданчик. Після подачі Анатолій головою переправив м’яч у ворота "Реала". Рахунок став 4-2, і "Бенфіка" за рахунок кращої різниці голів виборола останню путівку у плей-оф ЛЧ.

Відео гола Трубіна у ворота "Реала"

Нагадаємо, минулого сезону Ліги чемпіонів Трубін двічі не потиснув руку росіянину Олександру Головіну. Вперше вчинок Анатолія викликав переполох у Росії. Скандал дійшов до Держдуми РФ, де заявили, що українця вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше.