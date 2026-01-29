"Зроблений у Донецьку" та розбитий телевізор: як світ відреагував на гол Трубіна (відео)
-
-
Український голкіпер вмить став відомим
Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін на один день став найвідомішим футболістом у світі. Його історичний гол у ворота "Реала" у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 не залишив байдужим нікого.
Що потрібно знати
- "Бенфіка" обіграла "Реала" — 4:2
- Трубін забив останній гол у грі у компенсований час
- Лісабонський клуб вийшов у стики Ліги чемпіонів завдяки голу українця
"Телеграф" зібрав трендові реакції на гол Трубіна в соцмережі Х. Історія почалася з жесту головного тренера "Бенфіки" Жозе Моурінью, який відправив Анатолія до чужого штрафного майданчика.
Нагадаємо, за рахунку 3:2 на користь "Бенфіки" Орли заробили перспективний стандарт на чужій половині поля, і Трубін пішов у чужий штрафний майданчик. Після подачі Анатолій головою переправив м’яч у ворота "Реала". Рахунок став 4-2, і "Бенфіка" за рахунок кращої різниці голів виборола останню путівку у плей-оф ЛЧ.
Нагадаємо, минулого сезону Ліги чемпіонів Трубін двічі не потиснув руку росіянину Олександру Головіну. Вперше вчинок Анатолія викликав переполох у Росії. Скандал дійшов до Держдуми РФ, де заявили, що українця вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше.