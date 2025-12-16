Російський міністр зганьбився і став посміховиськом у мережі

Міністр спорту Росії, голова Олімпійського комітету РФ (ОКР) Михайло Дегтярьов заявив, що збірна Росії з хокею зі 100-відсотковою ймовірністю виграла б олімпійський турнір на Іграх-2026 в Італії. До речі, Росію не пустять на Олімпіаду у цьому виді спорту.

Що потрібно знати

Дегтярьов назвав збірну Росії з хокею переможцем Олімпіади-2026

Олімпійський хокейний турнір відбудеться у лютому 2026 року

Збірна Росії відсторонена від міжнародних змагань

Відповідний коментар Дегтярьова наводить ТАСС. За його словами, політики позбавили "золота" Олімпіади-2026 російського хокеїста Олександра Овечкіна. При цьому олімпійський турнір з хокею пройде лише у лютому 2026 року.

Володимир Путін та Олександр Овечкін

Олександр Овечкін, не вистачає йому одного титулу [золота Олімпійських ігор]. Ось що політики роблять із спортсменами. Взяли та перекрили кисень у командних видах. У Мілані він стовідсотково став би олімпійським чемпіоном. Михайло Дегтярьов

У мережі лише посміялися з чергової "перемоги" Росії. Користувачі зазначили, що Овечкін тричі виступав на Олімпіадах, але медаль так і не взяв.

Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Хвалебні висловлювання про главу Кремля привели його до уряду РФ.

За Дегтярьова Росія почала позиватися до міжнародних федерацій. Крім того, він обіцяє покарати країни, які не пускають росіян на спортивні змагання.