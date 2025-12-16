Sidewinder для української ППО: що відомо про нову обіцянку Берліна (відео)

Німеччина підтвердила рекордний рівень військової підтримки України у 2026 році

Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону України в наступному році передавши ракети AIM-9 Sidewinder. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання контактної групи з питань оборони України (UDCG, також відомої як група Рамштайн) не назвав точну кількість, але уточнив, що це буде "значна кількість ракет".

Що потрібно знати:

Точна кількість і модифікація ракет не розголошуються

Ракети AIM-9 є штатним озброєнням винищувачів F-16, але Україна адаптувала їх для наземної ППО

Sidewinder здатні знищувати літаки, крилаті ракети та дрони типу "Шахед"

Німеччина пообіцяла додаткові 3 млрд євро підтримки у 2026 році

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Не уточнюється також вид ракет. AIM-9L/M (Lima/Mike) — попереднє покоління, яке, втім досить ефективне або ж AIM-9X — сучасніша версія з тепловізійною головкою наведення та керованим вектором тяги. Ракета AIM-9 Sidewinder є основним озброєнням винищувачів F-16 для повітряного бою на ближніх дистанціях.

Зазначимо, українські фахівці адаптували американські ракети AIM-9M Sidewinder класу "повітря-повітря" для використання для цілей наземної ППО ще у 2023 році. Запаси ракет були не тільки в американському арсеналі, загалом AIM-9 виготовили близько 110 тисяч, з них щонайменше 7 тисяч у версії M. Модернізовані ракети з тепловим наведенням здатні уражати не лише авіацію противника, а й дрони типу "Шахед" та крилаті ракети.

Чим ще допоможе Німеччина Україні

Очільник німецького Міноборони наголосив, що з часу попереднього засідання (зустріч відбулася у Брюсселі 15 жовтня, — ред.) Німеччина поставила Україні дві системи Patriot, частково завдяки підтримці Норвегії. Ці системи вирішили надати ще в серпні. За цей час також передали дев'яту систему ППО IRIS-T.

Загалом Німеччина пообіцяла також надати Україні у 2026 році додаткові 3 мільярди євро підтримки, загальний обсяг підтримки таким чином стане рекордним — 11,5 млрд євро. Щодо фінансування оборонної ініціативи з придбання зброї, Пісторіус зазначив, що окрім фінансування одного повного пакета PURL на суму 500 мільйонів доларів, додатково виділено ще 200 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" пояснював, що таке PURL та як Україна отримує зброю завдяки ініціативі. Європейські країни напряму купують зброю.