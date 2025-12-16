Укр

"Солдат Путина" объявил Россию победителем Олимпиады: Игры стартуют только в следующем году

Михаил Корнилов
16 декабря 2025
Владимир Путин и Михаил Дегтярев.

Российский министр опозорился и стал посмешищем в сети

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что сборная России по хоккею со 100-процентной вероятностью выиграла бы олимпийский турнир на Играх-2026 в Италии. К слову, Россию не пустят на Олимпиаду в этом виде спорта.

Что нужно знать

  • Дегтярев назвал сборную России по хоккею победителем Олимпиады-2026
  • Олимпийский хоккейный турнир пройдет в феврале 2026 года
  • Сборная России отстранена от международных соревнованиях

Соответствующий комментарий Дегтярева приводит ТАСС. По его словам, политики лишили "золота" Олимпиады-2026 российского хоккеиста Александра Овечкина. При этом олимпийский турнир по хоккею пройдет только в феврале 2026 года.

Владимир Путин и Александр Овечкин
Александр Овечкин, не хватает ему одного титула [золота Олимпийских игр]. Вот что политики делают со спортсменами. Взяли и перекрыли кислород в командных видах. В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом.

Михаил Дегтярев

В сети лишь посмеялись над очередной "победой" России. пользователи отметили, что Овечкин трижды выступал на Олимпиадах, но медаль так и не взял.

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Хвалебные высказывания о главе Кремля привели его в правительство РФ.

При Дегтяреве Россия начала судиться с международными федерациями. Кроме того, Он обещает наказать страны, которые не пускают россиян на спортивные соревнования.