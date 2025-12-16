У Путіна категорично відмовилися від різдвяного перемир’я та назвали причину

РФ не хоче, щоб Україна мала час "на перепочинок"

У Кремлі не підтримують ідею різдвяного перемир’я, заявляючи, що Росії нібито потрібний повноцінний мир. Водночас у РФ відмовилися коментувати план гарантій безпеки Києву, який 15 грудня опублікували 15 грудня, бо бачили його лише у ЗМІ.

Що потрібно знати

У РФ мають намір висловлюватися про гарантії безпеки лише після отримання повного тексту

Путін нещодавно розмовляв із Трампом по телефону

Ідея різдвяного перемир’я в Україні не підтримується Москвою, бо це "пауза"

Про це заявив прессекретар російського голови Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він не став висловлюватися про гарантії безпеки, сказавши, що поки що в РФ бачили лише "газетні публікації".

Ми поки що бачили газетні публікації. Реагувати на газетні публікації ми не будемо. Тексту поки що не бачили. Коли побачимо, аналізуватимемо заявив він.

Пєсков також підтвердив, що нещодавно Путін спілкувався телефоном із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Інформація про це є у публічних повідомленнях Кремля.

Окремо Пєсков пройшовся на тему ідеї "різдвяного перемир’я". Він заявив, що нібито Росія прагне миру, а не тимчасового перепочинку:

Якщо присутнє в українців і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду нежиттєздатними рішеннями, ми навряд чи готові в цьому брати участь. Тож ми хочемо миру. Ми хочемо досягти миру, а не перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни було заявлено журналістам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін цинічно висловився щодо питання територій.