Росія пригрозила низці країн неприємностями: названі перші "жертви"
У РФ кажуть, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) став на їхній бік
Міністр спорту Росії, голова олімпійського комітету РФ (ОКР) Михайло Дегтярьов заявив, що МОК може позбавити деяких країн міжнародних спортивних турнірів. Це стосується тих, хто не пускає росіян до змагань.
Відповідний коментар Дегтярьова наводить ТАСС. За словами російського чиновника, під ці санкції можуть потрапити Польща, Чехія та інші країни Східної Європи, які виступають проти РФ.
Ми обговорюємо [санкції щодо країн]. Я вам більше скажу, нещодавно я сказав, що МОК на нашому боці, і не жартував. Президент МОК Кірсті Ковентрі та її команда публічно та непублічно дає зрозуміти всім країнам, які обмежують в’їзд спортсменам, що вони дадуть відповідь за це тим, що у них просто не буде більше міжнародних змагань.
Насамперед це, звісно, стосується поляків, чехів, ще низки східноєвропейських країн, які проводять найшаленішу політику стосовно Росії.
У ряді країн зараз можуть бути проблеми з міжнародними федераціями через те, що вони створюють перешкоди для участі наших спортсменів у етапах Кубка світу та континентальних першостях. На нашому боці й федерації, і МОК, і всі здорові спортивні сили.
Що дивно, навіть Західна Європа буває більш лояльною, ніж деякі країни в Східній Європі, де іноді просто божеволіють, і така політика їхніх національних урядів призведе до того, що в Європі взагалі не залишиться змагань, якщо не зміниться курс.
Нагадаємо, МОК вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, росіян не хочуть бачити в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні пом’якшили санкції проти РФ. У грудні 2025 року Москва досягла зняття санкцій у лижному спорті через суд, що створило небезпечний прецедент для світового спорту. У РФ продовжать практику судів проти міжнародних федерацій.