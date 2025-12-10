Росія пригрозила низці країн неприємностями: названі перші "жертви"

Ми обговорюємо [санкції щодо країн]. Я вам більше скажу, нещодавно я сказав, що МОК на нашому боці, і не жартував. Президент МОК Кірсті Ковентрі та її команда публічно та непублічно дає зрозуміти всім країнам, які обмежують в’їзд спортсменам, що вони дадуть відповідь за це тим, що у них просто не буде більше міжнародних змагань.

Насамперед це, звісно, стосується поляків, чехів, ще низки східноєвропейських країн, які проводять найшаленішу політику стосовно Росії.

У ряді країн зараз можуть бути проблеми з міжнародними федераціями через те, що вони створюють перешкоди для участі наших спортсменів у етапах Кубка світу та континентальних першостях. На нашому боці й федерації, і МОК, і всі здорові спортивні сили.

Що дивно, навіть Західна Європа буває більш лояльною, ніж деякі країни в Східній Європі, де іноді просто божеволіють, і така політика їхніх національних урядів призведе до того, що в Європі взагалі не залишиться змагань, якщо не зміниться курс.