Депутатка Держдуми випадково порівняла Росію із болотом

Радянська чемпіонка образила росіян

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна висловилася про перехід російської тенісистки Анастасії Потапової під прапор Австрії. Спортсменка назвала Австрію своєю новою батьківщиною.

Потапова вирішила виступати за Австрію,

Родніна розкритикувала спортсменку, але випадково порівняла РФ із болотом

У мережі відреагували на слова радянської чемпіонки

Відповідний коментар Родніної наводить "Матч ТВ". За її словами, тенісистка повелася "як риба, яка шукає там, де чистіше".

Вона отримала громадянство Австрії, вирішила змінити насамперед країну. Чи неповажно це стосовно того, що в Росії її виховували як спортсменку? Теніс – такий вид спорту, де батьки витрачають навіть більше. Звичайно, недобре говорити, що ти придбала нову Батьківщину, з нею в Росії працювали люди, дали їй хороший старт. Виступати за Росію у тенісі – престижно. А це її висловлювання свідчить про її людські якості. Вона повелася як риба, яка шукає там, де чистіше. Ірина Родніна

У російському сегменті мережі висміяли слова Родніної. Користувачі зазначили, що депутатка Держдуми РФ фактично назвала Австрію "чистою водою", а Росію — болотом.

Перехід Потапової зачепив росіян. Річ у тому, що Анастасія назвала Австрію "батьківщиною", через що піддалася критиці з РФ.

Рада повідомити всіх вас, що моя заява на отримання громадянства була схвалена австрійським урядом. Австрія — місце, яке я люблю, де мене тепло приймають і де почуваюся абсолютно як удома. Мені дуже подобається перебувати у Відні, і я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це місто своїм другим будинком. У рамках цього з гордістю оголошую, що починаючи з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй професійній тенісній кар’єрі. Анастасія Потапова

Довідка : Потапова — 51 ракетка світу. На її рахунку 3 титули WTA, на Турнірах Великого Шолома не виходила далі за 4-й раунд.

