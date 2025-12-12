Пулев — Гассієв: онлайн-трансляція бою (відео)

У вазі Усика пройде великий бій

У п’ятницю, 12 грудня, у Дубаї (ОАЕ) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку на ринг вийдуть регулярний чемпіон світу за версією WBA Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) з Болгарії та претендент з РФ Мурат Гассієв (32-2, 25 КО).

Що потрібно знати

Пулев та Гассієв проведуть бій у гевівейті

Кубрат має пояс WBA

Переможець наблизиться до поєдинку з Усиком

Пряма відеотрансляція бою Пулев — Гассієв доступна на YouTube-каналі IBA Boxing. Головний бій шоу розпочнеться не раніше 22:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція бою Пулев — Гассієв

На кону бою Пулев — Гассієв стоїть чемпіонський пояс WBA World. Крім того, переможець може здобути статус претендента на бій з українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО), який володіє поясом WBA Super World, а також титулами WBC та IBF.

І Гассієв, і Пулев добре знайомі українським любителям боксу. Саме Гассієва побив Усик на шляху до першого титулу абсолютного чемпіона світу. У липні 2018 року Олександр у 12-раундовому поєдинку здолав росіянина і став абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі та володарем трофея Мохаммеда Алі.

Пулев, своєю чергою, бився з Володимиром Кличком. У листопаді 2014 року українець нокаутував болгарина.

Нагадаємо, зараз Усик готується провести черговий захист титулів у гевівейті. Українець поки що не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".