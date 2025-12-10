Жеребкування ЧС-2026 призвело до міжнародного скандалу

Сліпий жереб призвів до скандалу

Один футбольний матч у Сіетлі (США) на чемпіонаті світу з футболу-2026 вирішили присвятити ЛГБТ. За підсумками жеребкування цього дня у місті зіграють команди Єгипту та Ірану.

У Сіетлі під час ЧС-2026 26 червня проведуть матч на підтримку ЛГБТ

Дане рішення ухвалили ще до жеребкування

Волею жеребу цього дня у Сіетлі зіграють Єгипет та Іран, які виступили з протестом

Єгипетська футбольна асоціація (ЄФА) та Федерація футболу Ірану (ФФІ) виступили проти цієї акції організаторів. У Єгипті гомосексуальні відносини заборонені, а в Ірані за це можуть стратити.

У своєму листі ЄФА пояснила, що, хоча ФІФА прагне забезпечити шанобливу і гостинну атмосферу для всіх уболівальників і підтримувати дух єдності та миру, вкрай важливо уникати заходів, які можуть викликати культурні та релігійні розбіжності серед уболівальників як з Єгипту, так і з Ірану, особливо з огляду на те, що такі заходи культурно та релігійно несумісні з традиціями обох країн. ЄФА

І ми, і Єгипет висловили протест із цього питання. Це нерозумне рішення, яке покликане підтримати певну групу, що ми обов’язково обговоримо. Глава Федерації футболу Ірану Мехді Тадж

Зазначимо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. Через потенційний вихід на поляків у футбольному середовищі назріли питання до УАФ (Українська асоціація футболу), адже Україна грала "домашні" матчі у Польщі.

Додамо, що збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль, посівши друге місце у групі європейського відбору ЧС-2026. З нашого квартету на турнір кваліфікувалася команда Франції.