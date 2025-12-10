Жеребкування ЧС-2026 призвело до міжнародного скандалу
Сліпий жереб призвів до скандалу
Один футбольний матч у Сіетлі (США) на чемпіонаті світу з футболу-2026 вирішили присвятити ЛГБТ. За підсумками жеребкування цього дня у місті зіграють команди Єгипту та Ірану.
- У Сіетлі під час ЧС-2026 26 червня проведуть матч на підтримку ЛГБТ
- Дане рішення ухвалили ще до жеребкування
- Волею жеребу цього дня у Сіетлі зіграють Єгипет та Іран, які виступили з протестом
Єгипетська футбольна асоціація (ЄФА) та Федерація футболу Ірану (ФФІ) виступили проти цієї акції організаторів. У Єгипті гомосексуальні відносини заборонені, а в Ірані за це можуть стратити.
У своєму листі ЄФА пояснила, що, хоча ФІФА прагне забезпечити шанобливу і гостинну атмосферу для всіх уболівальників і підтримувати дух єдності та миру, вкрай важливо уникати заходів, які можуть викликати культурні та релігійні розбіжності серед уболівальників як з Єгипту, так і з Ірану, особливо з огляду на те, що такі заходи культурно та релігійно несумісні з традиціями обох країн.
І ми, і Єгипет висловили протест із цього питання. Це нерозумне рішення, яке покликане підтримати певну групу, що ми обов’язково обговоримо.
Зазначимо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. Через потенційний вихід на поляків у футбольному середовищі назріли питання до УАФ (Українська асоціація футболу), адже Україна грала "домашні" матчі у Польщі.
Додамо, що збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль, посівши друге місце у групі європейського відбору ЧС-2026. З нашого квартету на турнір кваліфікувалася команда Франції.