Грандіозний скандал між Україною та Польщею не за горами: виною всьому футбол

Футбольна влада поки що зберігає мовчання

Збірні України та Польщі з футболу потенційно можуть зустрітись у вирішальному матчі за путівку на чемпіонат світу-2026. Це станеться, якщо обидві команди переможуть у півфіналі кваліфікації.

Що потрібно знати:

Україна та Польща можуть зіграти у відборі на ЧС-2026

Збірна України грала усі ігри європейської кваліфікації у Польщі

Українці – господарі фіналу відбору на Мундіаль

Журналіст Пьотр Волосік у своєму мікроблозі в соцмережі Х повідомив, що Україна може провести "домашній" поєдинок із поляками у Польщі. При цьому польським уболівальникам можуть обмежити вхід до стадіону.

Щодо потенційного матчу з Україною, то одним із можливих варіантів є те, що українці зіграють у Польщі, але з обмеженням за кількістю глядачів для місцевих уболівальників. Пьотр Волосік

За інформацією журналіста Пьотра Слонки, Польща – основний варіант для проведення ігор збірної України у плей-оф ЧС-2026. Проте Українська асоціація футболу (УАФ) все ж таки розглядає і запасні варіанти з Австрією та Чехією.

Згідно з моєю постійною інформацією, Польща є основним місцем проведення ігор плей-офф збірної України. Однак УАФ також розглядає варіанти у Відні та Чехії. Пьотр Слонка

Варіант із Польщею абсолютно не подобається українським фанатам. Уболівальники вимагають провести матчі плей-оф відбору ЧС-2026 в іншій країні, щоб уникнути гучного скандалу.

УАФ поки не ухвалювала рішення, де збірна України проводитиме матчі плей-оф ЧС-2026.

Зазначимо, напередодні відбулося жеребкування цього раунду кваліфікації. У 1/2 фіналу відбору українці зіграють зі шведами. У разі успіху Синьо-жовті вийдуть у фінал кваліфікації на переможця дуелі Польща — Албанія. Півфінал та фінал пройдуть у березні 2026 року.

Нагадаємо, всі матчі відбору ЧС-2026 українці провели у Польщі. У першій грі кваліфікації на Мундіаль футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4), після чого перемогли ісландців (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.