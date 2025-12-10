Трамп не зробить з Україною трьох речей: несподівана заява Кулеби

Трамп не може взяти на себе відповідальність за колапс України

У президента США Дональда Трампа є одразу три напрямки по Україні, які він не зможе зупинити. І причини цього не в геополітиці, а у його власних інтересах.

Що потрібно знати:

Трамп не зможе вийти з переговорного процесу щодо України

Обмін розвідданими між США та Україною продовжиться

Навіть виконання цих трьох пунктів недостатньо для зміни ходу війни

Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, ця думка може здатися дивною.

Я зараз візьму на себе ризик, висловлю думку, яка, можливо, здасться трохи дивною, бо вона суперечитиме всьому, що ви бачите в інформаційному просторі. Але Трамп не може собі дозволити ані вийти повністю, остаточно, безповоротно з перемовного процесу, ані згорнути обмін розвідувальними даними, ані припинити продаж американської зброї європейцям через механізм НАТО розповів Кулеба.

Причин тому є дві:

Це позбавляє його остаточно, раз і назавжди шансу на Нобелівську премію миру, про яку він мріє.

Трамп не може політично взяти на себе відповідальність за колапс України.

Тобто поки є так, як зараз, Україна бореться, в нас проблеми, світла немає, на фронті відступаємо, Америка каже: "Ну, ми ж щось робимо, але бачите, все одно Україна не здатна". Але, наприклад, якщо Трамп повністю обрубує надання розвідданих, що це означає? Це означає, що ми не можемо вчасно зафіксувати зліт стратегічних бомбардувальників, які запускають по нас ракети. Це означає, що ми втрачаємо очі, які фіксують запуск балістичних ракет. Це означає, що ми не встигаємо активувати ППО. Кількість жертв і руйнувань в Україні критично зростає. пояснює екс-міністр.

Водночас якщо Штати не дадуть європейцям закуповувати зброю, буде чітко видно, що мета Трампа – дозволити Росії знищити Україну, а не мета заробляти гроші на продажі зброї європейцям. Тому, на думку Кулеби, він залишатиметься у процесі. Тобто, і обмін розвідданими та продаж зброї залишаються.

З цим є одна велика проблема, що цього недостатньо, щоб змінити траєкторію війни, і навіть для того, щоб уповільнити просування росіян. Не те, що їх зупинити. Ось це проблема стратегічна. Але, тільки якщо станеться якийсь внутрішній суперколапс, Джей ді Венс повністю заволодіє мізками Трампа, і Трамп на всіх інших закриє вуха... Тобто тільки ефект "чорного лебедя" призведе до того, що він припинить ці три пункти, які я сказав: розвідка, участь у переговорах та продаж зброї підсумував він.

Останні заяви Трампа

У Європі зараз хвилюються, що через повільний прогрес у мирних переговорах Трамп може вийти з процесу. Про це пише CNN.

Крім того, восени цього року лідери країн ЄС почали говорити, що США можуть припинити обмін розвідувальними даними. До того ж Штати погрожували припинити постачання зброї, щоб підштовхнути Київ до якнайшвидших переговорів.

Одні з останніх важливих заяв Дональда Трампа:

"Якщо Україна відхилить план, США не нескінченно підтримуватимуть Київ".

"Час провести президентські вибори в Україні, вони не проводилися вже дуже давно. Можливо, Зеленський би переміг на виборах".

"Зеленський "блокує" мирний план, бо "ще не прочитав" останній варіант".

"Зеленський має "змиритися", бо "Україна програє".

