Жеребьевка ЧМ-2026 привела к международному скандалу

Слепой жребий привел к скандалу

Один футбольный матч в Сиэтле (США) на чемпионате мира по футболу-2026 решили посвятить ЛГБТ. По итогам жеребьевки в этот день в городе сыграют команды Египта и Ирана.

Данное решение приняли еще до жеребьевки

Волею жребия в этот день в Сиэтле сыграют Египет и Иран, которые выступили с протестом

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) и Федерация футбола Ирана (ФФИ) выступили против данной акции организаторов. В Египте гомосексуальные отношения запрещены, а в Иране за это могут казнить.

В своем письме ЕФА пояснила, что, хотя ФИФА стремится обеспечить уважительную и гостеприимную атмосферу для всех болельщиков и поддерживать дух единства и мира, крайне важно избегать мероприятий, которые могут вызвать культурные и религиозные разногласия среди болельщиков как из Египта, так и из Ирана, особенно учитывая, что такие мероприятия культурно и религиозно несовместимы с традициями обеих стран. ЕФА

И мы, и Египет выразили протест по этому вопросу. Это неразумное решение, призванное поддержать определенную группу, что мы обязательно обсудим. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж

Отметим, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. Из-за потенциального выхода на поляков в футбольной среде назрели вопросы к УАФ (Украинская ассоциация футбола), ведь Украина играла "домашние" матчи в Польше.

Добавим, что сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль, заняв второе место в группе европейского отбора ЧМ-2026. Из нашего квартета на турнир квалифицировалась команда Франции.