Жеребьевка ЧМ-2026 привела к международному скандалу
-
-
Слепой жребий привел к скандалу
Один футбольный матч в Сиэтле (США) на чемпионате мира по футболу-2026 решили посвятить ЛГБТ. По итогам жеребьевки в этот день в городе сыграют команды Египта и Ирана.
- В Сиэтле во время ЧМ-2026 26 июня проведут матч в поддержку ЛГБТ
- Данное решение приняли еще до жеребьевки
- Волею жребия в этот день в Сиэтле сыграют Египет и Иран, которые выступили с протестом
Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) и Федерация футбола Ирана (ФФИ) выступили против данной акции организаторов. В Египте гомосексуальные отношения запрещены, а в Иране за это могут казнить.
В своем письме ЕФА пояснила, что, хотя ФИФА стремится обеспечить уважительную и гостеприимную атмосферу для всех болельщиков и поддерживать дух единства и мира, крайне важно избегать мероприятий, которые могут вызвать культурные и религиозные разногласия среди болельщиков как из Египта, так и из Ирана, особенно учитывая, что такие мероприятия культурно и религиозно несовместимы с традициями обеих стран.
И мы, и Египет выразили протест по этому вопросу. Это неразумное решение, призванное поддержать определенную группу, что мы обязательно обсудим.
Отметим, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. Из-за потенциального выхода на поляков в футбольной среде назрели вопросы к УАФ (Украинская ассоциация футбола), ведь Украина играла "домашние" матчи в Польше.
Добавим, что сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль, заняв второе место в группе европейского отбора ЧМ-2026. Из нашего квартета на турнир квалифицировалась команда Франции.