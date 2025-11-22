Чемпіон світу вкрав у Росії мільйони

Титулований російський спортсмен звинувачується у шахрайстві в РФ

У Росії відомі саночники Роман Репілов та Олександр Перетягін підозрюються у шахрайстві. Обох спортсменів відправили до СІЗО на один місяць

Що потрібно знати:

Красноярський суд відправив Репілова та Перетягіна до СІЗО

Саночників звинувачують у шахрайстві

Репілов та Перетягін вигравали медалі на міжнародному рівні

Про це повідомляє Sport-Express. За інформацією джерела, Репілова звинувачують у присвоєнні бюджетних коштів у розмірі близько 11 млн рублів (близько 6 млн грн). Перетягін фігурує у справі як спеціаліст Центру спортивної підготовки збірних Росії.

Щодо обвинуваченого Репілова обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на один місяць Прес-служба судів Красноярського краю

Обидва спортсмени свого часу вигравали медалі на міжнародному рівні. Перетягін брав "срібло" на чемпіонаті Європи-2015, а на рахунку Репілова три "золота", два "срібла" та одна "бронза" на чемпіонатах світу.

Олександр Перетягін

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні та лижних перегонах. Що стосується санного спорту, то Міжнародна федерація санного спорту (FIL) ухвалила рішення про недопуск РФ на Ігри. Проте Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію РФ та дозволив російським саночникам, які відповідають критеріям нейтральності, змагатися на Олімпіаді-2026.