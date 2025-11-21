Мати дітей Путіна засвітилася у Китаї у сукні за мільйони (фото)

Колишня спортсменка любить люксові бренди

Відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва відвідала банкет з нагоди завершення турнірів "Кубок "Небесна грація" та Beijing Top Open 2025 у Пекіні (Китай). На заході ексспортсменка засвітилася у сукні люксового бренду.

Що варто знати:

Аліна Кабаєва очолювала делегацію РФ на турнірі у Китаї

На банкеті, присвяченому закриттю змагань, Аліна засвітилася у дорогій сукні

Кабаєву пов’язують із президентом Росії Володимиром Путіним

Вартість сукні Кабаєвої перевищує мільйон рублів. Про це повідомляє woman.ru.

У фінальний день змагань відбувся банкет, на якому 42-річна Аліна з’явилася у чорній шовковій сукні від Valentino.

Аліна Кабаєва у Китаї

Аліна Кабаєва в сукні від Valentino

Вартість наряду у РФ становить 1,8 млн рублів (близько 960 тис. грн).

Кабаєва зробила успішну кар’єру у спорті, проте багатство принесли їй зовсім не медалі. Аліну пов’язують із президентом Росії Володимиром Путіним. За даними низки розслідувачів, гімнастка народила главі Кремля двох дітей. Хлопчиків звуть Іван та Володимир, вони народилися у 2015 та 2019 роках у Швейцарії та Москві. Діти носять прізвище Спиридонових і живуть в ізоляції в розкішному палаці.

Діти Путіна та Кабаєвої

На тлі чуток про роман між Путіним і Кабаєвою Аліна стала стрімко багатіти. Російські ЗМІ ще 2022 року розкрили, як глава Кремля утримує свою "царицю".

Зазначимо, Кабаєва за допомогою зв’язків повалила з трону художньої гімнастики РФ Ірину Вінер, колишню дружину олігарха Алішера Усманова. Примітно, що саме Вінер свого часу звела Аліну з Путіним.