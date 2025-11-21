Поляків покарали за "приєднання" Львова

Футбольний орган вжив заходів після скандального матчу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарав футбольний клуб "Легія" за поведінку вболівальників. У матчі 2-го туру Ліги конференцій проти "Шахтаря" фанати номінальних гостей влаштували хіт-парад інцидентів.

Що потрібно знати:

"Шахтар" приймав варшавську "Легію" у Кракові (Польща)

Фанати гостей пронесли на трибуни провокаційні банери, а також виконували образливі кричалки

УЄФА покарав польський клуб

Про це повідомляє gol24.pl. За інформацією джерела, "Легію" оштрафовано на 25 тисяч євро (близько 120 тисяч грн).

Причиною санкцій стали антиукраїнські кричалки, банер "Пам’ятаємо Волинь", банер із написом "Львів" у польських кольорах. Крім того, фанати вигукували з трибун образливі гасла проти УПА, Степана Бандери, Донецька та "Шахтаря". Примітно, що спочатку представники "Шахтаря" заборонили вболівальникам "Легії" проносити банер "Пам’ятаємо Волинь", проте після протесту фанатів та консультацій із польськими колегами Гірники схвалили цей банер.

Фанати "Легії" вивісили банер "Пам’ятаємо Волинь" на матчі проти "Шахтаря"

Фанати "Легії" пронесли банер із написом "Львів" на польському прапорі

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Легія"

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники обіграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії. У 4-му турі Гірники зіграють проти ірландського "Шемрок Роверс" (27.11.2025).