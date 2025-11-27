"Готові воювати до останнього українця": Путін розсипався у цинічних заявах щодо мирного плану

Росія погодилась взяти за основу перелік питань, але Путін розкритикував формулювання США та знову наполягає на одному й тому ж

Після переговорів між Україною та США, що відбулися в Женеві, російський президент Володимир Путін зробив ряд заяв. Серед іншого, що "сторони вирішили розділити запропонований мирний план із 28 пунктів на чотири блоки". Про це він заявив на пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану, зазначивши, що цей підхід був переданий російській стороні, і загалом Москва "згодна покласти ці ідеї в основу майбутніх домовленостей".

Що потрібно знати:

Переговорниками від РФ Путін назвав Мединського, Ушакова та представників МЗС

Він розкритикував частину формулювань американської сторони та повторив, що припинення бойових дій можливе лише після відходу українських військ

Путін заявив про нібито великі втрати України та "позитивну динаміку" російського наступу

Заявив, що готовий не нападати на Європу та зафіксувати це в договорі

Водночас Путін наголосив, що жодного готового проєкту мирного договору не існує — мова йде лише про перелік питань, запропонованих для обговорення. "Переговорниками щодо України з боку Росії будуть Мединський і представники МЗС", — сказав він. Також серед перемовників назвав свого радника Юрія Ушакова.

Що Путін казав про Україну

Путін розкритикував формулювання, запропоновані американською стороною, заявивши, що вони "звучать смішно". Говорячи про перебіг війни, він знову повторив тезу про припинення бойових дій за умови відходу українських військ: "Бойові дії припиняться, коли війська України залишать зайняті позиції". Він також заявив про "позитивну динаміку" наступу для російської армії. Путін також заявив про втрати України в жовтні — 47 тисяч людей, а розрив між новобранцями та втратами оцінив у 10-15 тисяч. Росія, вочевидь, намагатиметься відкараскатися від підписання мирного договору, вигадуючи причину за причиною.

Підписувати документи з нинішнім українським керівництвом безглуздо, воно припустилося стратегічної помилки, побоявшись провести президентські вибори. Володимир Путін, президент РФ

Путін заявив, що Росія нібито хоче домовитися з Україною, однак зараз це неможливо з юридичної точки зору. Він також підкреслив, що головним у цьому процесі має бути міжнародне визнання будь-яких рішень.

Крім того, він зазначив, що питання визнання Криму, Донбасу та так званої "новоросії" має, на його думку, стати предметом переговорів між Росією та США, без України. "Ми готові воювати до останнього українця", — заявив російський президент.

Зміна риторики про Європу

Путін прокоментував твердження про можливий напад Росії на країни Європи. За його словами, такі заяви роблять "жуліки", а сама ідея російського наступу на Європу є "смішною". При цьому він додав, що Москва готова офіційно зафіксувати свою відмову від подібних намірів, якщо Захід цього вимагає. Нагадаємо, Путін неодноразово натякав на марність надій Європи, щодо врегулювання на користь України та чиновники з його кола прямо погрожували європейським країнам в разі зачіпання російський інтересів.

Щодо майбутніх контактів він підтвердив, що незабаром до Москви приїде американська делегація. За його словами, склад делегації визначатиме Дональд Трамп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчими днями союзники Києва мають фіналізувати пакет гарантій безпеки, які Україна може отримати у разі досягнення потенційної мирної угоди. 1 грудня міністри оборони європейських держав зберуться в Брюсселі на засідання Ради закордонних справ, де обговорять, на які конкретні кроки готові піти їхні країни в межах цих гарантій.