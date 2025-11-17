Рус

Заради України? Основне правило жеребкування ЧС-2026 змінили

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Президент США Дональд Трамп із трофеєм Кубка світу та футболіст збірної України Олексій Гуцуляк Новина оновлена 17 листопада 2025, 02:17
Президент США Дональд Трамп із трофеєм Кубка світу та футболіст збірної України Олексій Гуцуляк. Фото Getty Images

Синьо-жовті можуть потрапити до третього кошика під час жеребкування основного раунду Мундіалю

Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з футболу-2026. Попри статус претендента, а не учасника турніру, наша команда візьме участь у жеребкуванні групового етапу Мундіалю.

Що потрібно знати

  • Збірна України обіграла Ісландію (2:0)
  • Перемога забезпечила Синьо-жовтим участь у плей-оф відбору
  • Для виходу на Мундіаль українцям необхідно виграти ще 2 матчі
  • Жеребкування плей-оф відбору пройде у листопаді, а основного раунду ЧС-2026 – у грудні 2025 року

Цього року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) змінила правила жеребкування ЧС. Це напряму вплине на нашу команду.

Під час жеребкування ЧС-2026 команди, які беруть участь у стиковому раунді відбору, автоматично не потрапляють до четвертого кошика (незалежно від рейтингу), як це було раніше. Тепер позиції "плей-оф" проходитимуть у жеребкуванні по найвищому рейтингу збірної-учасниці того чи іншого шляху. Таким чином, збірна України під час жеребкування претендуватиме на 3-й кошик, а не 4-й. Теоретично це означає підбір менш складного суперника на Мундіалі.

Попередній склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2026 за новим правилом ФІФА
Попередній склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2026 за новим правилом ФІФА

У мережі відзначили, що це правило сильно додасть шансів збірній Італії, яка також бере участь у стиках. Річ у тому, що італійці за новим правилом будуть розподілені в другий кошик, а не в четвертий.

У будь-якому разі, що українцям, що італійцям, щоб скористатися цими преференціями, необхідно пройти плей-оф відбору. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 20 листопада у Цюриху (Швейцарія), а матчі – 26 та 31 березня 2026 року. Жеребкування групового етапу ЧС-2026, у якому вперше в історії візьмуть участь 48 команд, відбудеться 5 грудня 2025 року. Мундіаль пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

Теги:
#Футбол #Збірна Італії #Збірна України #ЧС-2026