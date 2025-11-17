Заради України? Основне правило жеребкування ЧС-2026 змінили

Синьо-жовті можуть потрапити до третього кошика під час жеребкування основного раунду Мундіалю

Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з футболу-2026. Попри статус претендента, а не учасника турніру, наша команда візьме участь у жеребкуванні групового етапу Мундіалю.

Що потрібно знати

Збірна України обіграла Ісландію (2:0)

Перемога забезпечила Синьо-жовтим участь у плей-оф відбору

Для виходу на Мундіаль українцям необхідно виграти ще 2 матчі

Жеребкування плей-оф відбору пройде у листопаді, а основного раунду ЧС-2026 – у грудні 2025 року

Цього року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) змінила правила жеребкування ЧС. Це напряму вплине на нашу команду.

Під час жеребкування ЧС-2026 команди, які беруть участь у стиковому раунді відбору, автоматично не потрапляють до четвертого кошика (незалежно від рейтингу), як це було раніше. Тепер позиції "плей-оф" проходитимуть у жеребкуванні по найвищому рейтингу збірної-учасниці того чи іншого шляху. Таким чином, збірна України під час жеребкування претендуватиме на 3-й кошик, а не 4-й. Теоретично це означає підбір менш складного суперника на Мундіалі.

Попередній склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2026 за новим правилом ФІФА

У мережі відзначили, що це правило сильно додасть шансів збірній Італії, яка також бере участь у стиках. Річ у тому, що італійці за новим правилом будуть розподілені в другий кошик, а не в четвертий.

У будь-якому разі, що українцям, що італійцям, щоб скористатися цими преференціями, необхідно пройти плей-оф відбору. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 20 листопада у Цюриху (Швейцарія), а матчі – 26 та 31 березня 2026 року. Жеребкування групового етапу ЧС-2026, у якому вперше в історії візьмуть участь 48 команд, відбудеться 5 грудня 2025 року. Мундіаль пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.