Рус

Трамп надихнув? Роналду забив найкращий гол року (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кріштіану Роналду та Дональд Трамп Новина оновлена 23 листопада 2025, 22:28
Кріштіану Роналду та Дональд Трамп. Фото Getty Images, x.com/MargoMartin47

Португалець після візиту до США оформив неймовірне взяття воріт

У неділю, 23 листопада, португальський футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив свій 954-й гол у кар’єрі. Це сталося у матчі 9-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Халіджа".

Що потрібно знати:

  • "Аль-Наср" переміг "Аль-Халіджу"
  • Роналду оформив гол бісіклетою
  • Нещодавно КріРо відвідав Білий дім

КріРо вдався феноменальний удар ножицями через себе. Взяття воріт уже називають найкращим голом року, передає "Телеграф".

40-річний Роналду вийшов у старті та забив гол. На 6-й компенсованій хвилині матчу Кріштіану після навісу з правого флангу пробив у дотик бісіклетою — без шансів для воротаря. Цей гол встановив остаточний рахунок у грі — 4:1. "Аль-Наср" продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки.

Додамо, що нещодавно Кріштіану відвідав Білий дім, де зустрівся з Дональдом Трампом. Президент США назвав португальця найкращим футболістом в історії.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. КріРо довго відкладав цей момент.

Теги:
#Футбол #Дональд Трамп #ФК Аль-Наср #Кріштіану Роналду.