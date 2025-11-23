Трамп надихнув? Роналду забив найкращий гол року (відео)

Португалець після візиту до США оформив неймовірне взяття воріт

У неділю, 23 листопада, португальський футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив свій 954-й гол у кар’єрі. Це сталося у матчі 9-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Халіджа".

Що потрібно знати:

"Аль-Наср" переміг "Аль-Халіджу"

Роналду оформив гол бісіклетою

Нещодавно КріРо відвідав Білий дім

КріРо вдався феноменальний удар ножицями через себе. Взяття воріт уже називають найкращим голом року, передає "Телеграф".

40-річний Роналду вийшов у старті та забив гол. На 6-й компенсованій хвилині матчу Кріштіану після навісу з правого флангу пробив у дотик бісіклетою — без шансів для воротаря. Цей гол встановив остаточний рахунок у грі — 4:1. "Аль-Наср" продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки.

Додамо, що нещодавно Кріштіану відвідав Білий дім, де зустрівся з Дональдом Трампом. Президент США назвав португальця найкращим футболістом в історії.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. КріРо довго відкладав цей момент.