"Мирний план" Трампа був більшим? Зникли два секретні пункти, що в них було - Грозєв

Журналіст розповів про ранню версію документа

Обговорюваний "мирний план" Дональда Трампа нібито спочатку міг містити не 28 пунктів, як було заявлено раніше, а 30. З чорнової версії могли зникнути два ключові пункти: допомога американського бізнесу післявоєнній Росії та ідея союзу США і РФ проти Китаю.

Що потрібно знати:

Журналіст Христо Грозєв упевнений, що це російська, а не спільно розроблена пропозиція

Пропозиція про підтримку американськими інвестиціями мала стати стимулом особисто для Трампа

Окремі положення з плану могли приховати через їхню ризикованість для публічного обговорення

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х написав журналіст, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. За його словами, ранню версію "мирного плану" він нібито побачив шість місяців тому.

Це була суто російська концепція, майже ідентична тій, що ми бачимо сьогодні (звісно, співвідношення російських активів та інвестицій ЄС у відновлення України у співвідношенні 50/50 було присутнє). Однак двох пунктів вочевидь не вистачає. пише журналіст.

Згідно із заявами Грозєва, із "мирного плану" нібито зникли два пункти, а саме:

Пропозиція, щоб американські інвестори підтримали післявоєнну Росію, яка перебуває на межі фінансової та інвестиційної кризи, "як у 90-х". Це мало стати стимулом для Дональда Трампа.

Другою "пропозицією" був новий союз Росії та США проти Китаю. У цей пункт було включено багато демагогій про "християнський альянс".

Я абсолютно впевнений, що це російська, а не спільно розроблена пропозиція висловив свою думку Грозєв.

Він додав, що нібито деякі пункти були "приховані", оскільки їх важко чи небезпечно робити публічними, але вони важливі для розуміння задуму Росії.

"Мирний план" Трампа — що про нього відомо

"Мирний" план було розроблено Сполученими Штатами у консультуванні з росіянами. Він передбачає скорочення чисельності українських військ, повний вихід Збройних Сил України з Донбасу, заморожування лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях, повернення Росії до G8.

Однією з ключових умов є відмова від вступу України до НАТО. При цьому Axios повідомляє, що Трамп також планує передбачити 10-річну гарантію безпеки для України за аналогією до статті 5 НАТО. У контексті цієї вимоги:

США та європейські союзники повинні розглядати будь-яку майбутню масштабну атаку Росії на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту;

така атака може спричинити колективну відповідь Заходу, включаючи застосування військової сили після термінових консультацій;

документ мають підписати США, ЄС, НАТО та Росія.

Також серед пунктів американського мирного плану є:

скорочення української армії та можливостей використання далекобійного озброєння;

заборона на військову допомогу США у будь-якому вигляді;

заборона на посадку в Україні іноземних дипломатичних літаків;

надання російській мові статусу державної;

формалізація особливого статусу УПЦ на окупованих територіях

