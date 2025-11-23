Знаменитий у минулому футболіст та тренер помер у лікарні

У неділю, 23 листопада, помер відомий російський футболіст та тренер Микита Симонян. У жовтні він відсвяткував 99-річчя.

Що потрібно знати:

Не стало Микити Симоняна

Колишній футболіст вигравав Олімпіаду-1956 у складі збірної СРСР

У 98-річному віці Симонян загримів у базу "Миротворця"

Про смерть Симоняна повідомляє "Матч ТВ". Кілька днів тому Микиту госпіталізували.

Микита Павлович 20 листопада погано почував себе, його госпіталізували. Сьогодні він пішов із життя. Президент Союзу ветеранів футболу Росії Олександр Мірзоян

Симонян публічно підтримав агресію Росії проти України. Він пропонував включити кримські клуби до системи російського футболу, проте Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відмовилася робити це. Крім того, влітку 2024 року Микита загримів у базу "Миротворця" за участь у футбольному турнірі ветеранів, присвяченому Дню Росії на підтримку російської агресії. Захід пройшов під гаслом "своїх не кидаємо" за участю команд з окупованих регіонів України.

Микита Симонян

На "Миротворці" Симоняна звинувачують у пропаганді війни, замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, публічну підтримку російської агресії та вбивств громадян України, участь у легітимізації російської окупації українських регіонів та героїзацію військових злочинців, які брали участь у вбивствах громадян України та знищенні міст і сіл України.

Довідка: Микита Симонян — радянський футболіст, тренер, футбольний функціонер, перший віцепрезидент РФС (Російський футбольний союз), олімпійський чемпіон 1956 року, найкращий бомбардир в історії "Спартака" — 160 голів. Зі 133 голами є найкращим бомбардиром московського клубу в матчах чемпіонату. Також грав за "Динамо" (Сухумі) та "Крила Совєтом". Тренував "Спартак" (Москва), "Арарат" (Єреван), "Чорноморець" (Одеса) та збірну СРСР.

Напередодні свого 99-річчя Симонян отримав звання від президента РФ Володимира Путіна. Глава Кремля нагородив ексфутболіста званням "Герой Праці Російської Федерації".

Біографія Микити Симоняна

Нагадаємо, (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно збірна РФ у товариській грі програла найгіршій команді Південної Америки.