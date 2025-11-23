Трамп вдохновил? Роналду забил лучший гол года (видео)
Португалец после визита в США оформил невероятное взятие ворот
В воскресенье, 23 ноября, португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере. Это произошло в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Халиджа".
Что нужно знать:
- "Аль-Наср" победил "Аль-Халиджу"
- Роналду оформил гол бисиклетой
- Недавно КриРо посетил Белый дом
КриРо удался феноменальный удар ножницами через себя. Взятие ворот уже называют лучшим голом года, передает "Телеграф".
40-летний Роналду вышел в старте и забил гол. На 6-й компенсированной минуте матча Криштиану после навеса с правого фланга пробил в касание бисиклетой — без шансов для вратаря. Этот гол установил окончательный счет в игре — 4:1. "Аль-Наср" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.
Добавим, что недавно Криштиану посетил Белый дом, где встретился с Дональдом Трампом. Президент США назвал португальца лучшим футболистом в истории.
Напомним, в августе 2025 года Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. КриРо долго откладывал этот момент.