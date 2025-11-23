Угода вже більш проукраїнська. Як йдуть переговори щодо "мирного плану" Трампа в Женеві

Сьогодні ще можуть бути гарні новини, не виключає секретар Ради нацбезпеки та оборони

Представники України, США та європейських країн проводять переговори у Женеві. Команди спільно працюють над кроками для закінчення війни. Поточна редакція "мирного плану" для України перебуває на завершальному етапі узгодження та вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, повідомив Секретар РНБО, член делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров.

Що варто знати:

Команди України, США та ЄС працюють в тісному контакті

Американська делегація уважно ставиться до зауважень Києва

Команди рухаються вперед у спільному процесі

Умєров підкреслив, що Україна високо цінує конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до зауважень. І це, зазначив Рустем Умєров, дозволяє рухатися вперед у спільному процесі.

Він анонсував можливий подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня.

Що відбувається у Женеві

Українська делегація працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки, повідомив український президент Володимир Зеленський, додавши, що отримав короткі звіти про результати перших зустрічей.

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у неділю, 23 листопада, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прокоментувала "мирний план" Трампа. На її переконання, Україна не може мати обмежень щодо власних збройних сил, а кордони не можуть змінюватися силою.