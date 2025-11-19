Роналду зробив історичне селфі на прийомі у Трампа (фото)

Відомий футболіст відвідав Білий дім

Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду став почесним гостем на урочистій вечері президента США Дональда Трампа. Захід проходив у Білому домі та був організований на честь візиту наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

Кріштіану після закінчення офіційного заходу зробив селфі. Знімок швидко завірусився у мережі, передає "Телеграф".

На фото засвітилися підприємець і мільярдер Ілон Маск, голова Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, наречена КріРо Джорджина Родрігес. У мережі фото вже охрестили "одним із найвеличніших селфі в історії", хоча Трампу місця у кадрі не знайшлося.

Кріштіану Роналду зробив селфі на прийомі у Дональд Трампа

Додамо, що Трамп залишився задоволеним зустріччю з Роналду. Річ у тому, що він втілив у життя мрію сина Беррона, про що розповів сам.

Беррон та Кріштіану познайомилися. Схоже, тепер Беррон трохи більше поважає свого батька просто тому, що я їх познайомив. Дональд Трамп

40-річний Роналду у сезоні 2025/26 зіграв 11 матчів на клубному рівні, відзначившись 10 голами та 2 асистами. Крім того, форвард впевнено рухається до позначки 1000 голів за кар’єру. Напередодні португалець відзначився 953-м взяттям воріт.

