Команда із села поставила "Динамо" на коліна: Шовковський встановив "вічний" антирекорд (відео)

Переплюнути таке "досягнення" буде не так просто

У суботу, 22 листопада, "Колос" у 13-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) приймав "Динамо" Київ. Зустріч завершилася сенсаційною перемогою господарів.

Що потрібно знати:

"Динамо" програло "Колосу" в УПЛ

Біло-сині встановили антирекорд за кількістю поразок поспіль в УПЛ

У день гри президент "Динамо" відзначив 67-річчя

Гра, що проходила у Ковалівці (Київська область), завершилася з рахунком 2:1 на користь "Колосу". "Динамівці" встановили антирекорд у чемпіонаті України, передає "Телеграф".

Клуб із села під Києвом влаштував чемпіонам України теплий прийом. Вже в першому таймі Хлібороби двічі вразили ворота Біло-Синіх – дубль на рахунку Юрія Климчука. "Динамо" на це відповіло голом престижу у виконанні Шоли Огундани.

Відеоогляд матчу "Колос" – "Динамо".

Ця поразка стала третьою поспіль в УПЛ для "Динамо". Напередодні кияни програли ЛНЗ (0:1) та "Шахтарю" (1:3). Такого в історії ще не траплялося ніколи. Щобільше, "динамівці" примудрилися програти у день народження президента клубу Ігоря Суркіса, якому виповнилося 67 років. Крім того, Шовковський програв у своєму ювілейному, сотому матчі на посаді тренера "Динамо".

Додамо, що поразка відкинула киян на 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ після матчу "Колос" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 4-му турі столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).