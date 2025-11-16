Збірна України зіграє у плей-оф ЧС-2026: коли жеребкування, потенційні суперники

Синьо-жовті точно стануть "сіяними" під час жеребкування

Збірна України з футболу, перемігши Ісландію (2:0), пробилася у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти ще дві гри.

Що потрібно знати

Україна посіла друге місце у відбірковій групі

Синьо-жовтих очікує плей-оф кваліфікації

Перший матч українці зіграють "вдома"

"Телеграф" розповідає про розклади напередодні жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026. Цей захід відбудеться вже у четвер, 20 листопада в Цюриху (Швейцарія).

Плей-оф складатиметься з півфінальної та фінальної стадії. Першу гру збірна України гарантовано проведе "вдома", господар фіналу визначиться жеребкуванням. Синьо-жовті потраплять у перший чи другий кошик посіву. На цей час склад кошиків виглядає так.

Склад кошиків перед жеребкуванням плей-оф відбору ЧС-2026

За правилами кваліфікаційного турніру представники першого кошика у півфіналі плей-оф зіграють із представниками четвертого кошика; представники другого кошика – з представниками третього кошика. У фіналі зіграють переможці півфіналів кожного із чотирьох шляхів.

На цю мить (16 листопада) першим потенційним суперником збірної України у плей-оф ЧС-2026 стане одна з цих команд: Румунія, Швеція, Північна Македонія чи Північна Ірландія. Матчі плей-оф відбудуться 26-го та 31-го березня 2026 року.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.

Повний відеоогляд матчу Україна — Ісландія

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.